Украинцы не поддерживают создание на Донбассе свободной экономической зоны – опрос

Президент Украины Владимир Зеленский предложил вынести на всенародный опрос создание на Донбассе свободной экономической зоны. Опрос КМИС показал, что положительно к такой идее относится только 33,5% украинцев.

Вопрос о СЭЗ хотят вынести на опрос 25 октября Фото: pixabay.com

У граждан Украины нет достаточной поддержки идеи о создании на Донбассе свободной экономической зоны (СЭЗ), вопрос о которой президент Владимир Зеленский предложил вынести на всеукраинский опрос параллельно с проведением местных выборов.

Об этом свидетельствуют опубликованные 20 октября результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

На вопрос, поддерживают ли они создание такой зоны в Донецкой и Луганской областях, 33,5% респондентов ответили утвердительно, 45,3% – отрицательно. Еще 20,5% опрошенных затруднились ответить.

Наибольшую поддержку идеи о СЭЗ на Донбассе КМИС зафиксировал на востоке Украины, куда Донбасс входит, – 45,8%.

Инфографика: kiis.com.ua

Социологическое исследование проводилось с 17-го по 19 сентября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошено 505 человек. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,5%.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов".

14-го и 15 октября он озвучил первые два вопроса:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?

Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

16 октября глава государства обнародовал три оставшихся вопроса:

Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?

Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.