Украинцы не поддерживают создание на Донбассе свободной экономической зоны – опрос

У граждан Украины нет достаточной поддержки идеи о создании на Донбассе свободной экономической зоны (СЭЗ), вопрос о которой президент Владимир Зеленский предложил вынести на всеукраинский опрос параллельно с проведением местных выборов.
Об этом свидетельствуют опубликованные 20 октября результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
На вопрос, поддерживают ли они создание такой зоны в Донецкой и Луганской областях, 33,5% респондентов ответили утвердительно, 45,3% – отрицательно. Еще 20,5% опрошенных затруднились ответить.
Наибольшую поддержку идеи о СЭЗ на Донбассе КМИС зафиксировал на востоке Украины, куда Донбасс входит, – 45,8%.
Социологическое исследование проводилось с 17-го по 19 сентября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошено 505 человек. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,5%.
13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов".
14-го и 15 октября он озвучил первые два вопроса:
16 октября глава государства обнародовал три оставшихся вопроса:
В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.