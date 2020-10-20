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Украинцы не поддерживают создание на Донбассе свободной экономической зоны – опрос

Президент Украины Владимир Зеленский предложил вынести на всенародный опрос создание на Донбассе свободной экономической зоны. Опрос КМИС показал, что положительно к такой идее относится только 33,5% украинцев.

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Вопрос о СЭЗ хотят вынести на опрос 25 октября
Вопрос о СЭЗ хотят вынести на опрос 25 октября
Фото: pixabay.com

У граждан Украины нет достаточной поддержки идеи о создании на Донбассе свободной экономической зоны (СЭЗ), вопрос о которой президент Владимир Зеленский предложил вынести на всеукраинский опрос параллельно с проведением местных выборов.

Об этом свидетельствуют опубликованные 20 октября результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

На вопрос, поддерживают ли они создание такой зоны в Донецкой и Луганской областях, 33,5% респондентов ответили утвердительно, 45,3% – отрицательно. Еще 20,5% опрошенных затруднились ответить.

Наибольшую поддержку идеи о СЭЗ на Донбассе КМИС зафиксировал на востоке Украины, куда Донбасс входит, – 45,8%.

Инфографика: kiis.com.ua
Инфографика: kiis.com.ua

Социологическое исследование проводилось с 17-го по 19 сентября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошено 505 человек. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,5%.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов".

14-го и 15 октября он озвучил первые два вопроса:

  • Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?
  • Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

16 октября глава государства обнародовал три оставшихся вопроса:

  • Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?
  • Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?
  • Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

Теги: экономика, Донбасс, соцопрос, исследование, Владимир Зеленский, украинцы, президент, КМИС, всеукраинский опрос 2020
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