Волонтеры в манишках, четыре перерыва за 12 часов. СМИ узнали, как будет проводиться опрос от Зеленского

Организаторы всеукраинского опроса, намеченного на 25 октября, составили инструкции для областных и региональных координаторов, а также для волонтеров, которые примут в нем участие. Об этом со ссылкой на источники 18 октября сообщило издание LB.ua.
Согласно документу, которым располагает издание, волонтер будет задавать вопросы избирателям, выходящим с участка для голосования на местных выборах. Опрос исключает какую-либо агитацию и проводится исключительно добровольно. Избиратель получает анкету, заполняет ее и опускает в специальную коробку.
Каждый волонтер будет одет в манишку, брендированную логотипом и названием опроса. Ему запрещается заходить на территорию участка.
За 12 часов волонтеру разрешат сделать четыре 15-минутных перерыва.
После окончания работы избирательных участков волонтеры самостоятельно подсчитывают результаты и вносят данные в Google-таблицу.
Координаторы должны организовывать работу волонтеров, обеспечивать их инвентарем и принимать отчеты через чат-бот.
13 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов".
14-го и 15 октября он озвучил первые два вопроса:
16 октября глава государства обнародовал три оставшихся вопроса:
В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.