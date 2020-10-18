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Волонтеры в манишках, четыре перерыва за 12 часов. СМИ узнали, как будет проводиться опрос от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в день местных выборов опроса граждан и назвал пять его тем. Как выяснило издание LB.ua, уже появились инструкции для волонтеров и координаторов опроса.

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Анкеты будут помещены в коробки
Анкеты будут помещены в коробки
Фото: depositphotos.com

Организаторы всеукраинского опроса, намеченного на 25 октября, составили инструкции для областных и региональных координаторов, а также для волонтеров, которые примут в нем участие. Об этом со ссылкой на источники 18 октября сообщило издание LB.ua.

Согласно документу, которым располагает издание, волонтер будет задавать вопросы избирателям, выходящим с участка для голосования на местных выборах. Опрос исключает какую-либо агитацию и проводится исключительно добровольно. Избиратель получает анкету, заполняет ее и опускает в специальную коробку.

Каждый волонтер будет одет в манишку, брендированную логотипом и названием опроса. Ему запрещается заходить на территорию участка.

За 12 часов волонтеру разрешат сделать четыре 15-минутных перерыва.

После окончания работы избирательных участков волонтеры самостоятельно подсчитывают результаты и вносят данные в Google-таблицу.

Координаторы должны организовывать работу волонтеров, обеспечивать их инвентарем и принимать отчеты через чат-бот.

13 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов".

14-го и 15 октября он озвучил первые два вопроса:

  • Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?
  • Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

16 октября глава государства обнародовал три оставшихся вопроса:

  • Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?
  • Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?
  • Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

Теги: волонтеры, Владимир Зеленский, голосование, чат-бот, всеукраинский опрос 2020
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