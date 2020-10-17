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Арахамия сказал, что всеукраинский опрос будут проводить в день местных выборов, потому что Зеленский "так решил"

Президент Украины Владимир Зеленский имеет право "спросить тогда, когда он хочет", заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, рассказывая о причине выбора даты для проведения всеукраинского опроса.

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Арахамия: Это опрос Зеленского, он имеет право спросить тогда, когда он хочет
Арахамия: Это опрос Зеленского, он имеет право спросить тогда, когда он хочет
Фото: Слуга Народу / Facebook

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 16 октября ответил, почему всеукраинский опрос будут проводить в день местных выборов.

"Почему сейчас? Ответ: потому что он [президент Украины Владимир Зеленский] так решил. Подходит? Потому что это его опрос, он спрашивает, он имеет право спросить тогда, когда он хочет", – сказал Арахамия.

Он считает, что задавать вопросы – "право президента".

"Давайте не будем обсуждать, какие вопросы тогда, согласны? Это же его право", – добавил нардеп.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов". Он не уточнил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос, вопросы обнародовали постепенно.

14-го и 15 октября он озвучил первые два вопроса:

  • Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?
  • Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

16 октября он обнародовал три оставшихся вопроса:

  • Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?
  • Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса – для уменьшения боли у тяжелобольных?
  • Нужно ли Украине, у которой аннексировали часть территории, на международном уровне поднять вопрос: или все подписанты [Будапештского] меморандума выполняют взятые на себя обязательства, или никто?

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что в ближайшее время в Украине официально представят общественную организацию, которая будет заниматься всеукраинским опросом вместе с социологами. Она подчеркнула, что финансировать опрос будут меценаты за счет средств "украинского происхождения".

Теги: Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Свобода слова Савика Шустера, всеукраинский опрос 2020
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