Арахамия сказал, что всеукраинский опрос будут проводить в день местных выборов, потому что Зеленский "так решил"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 16 октября ответил, почему всеукраинский опрос будут проводить в день местных выборов.
"Почему сейчас? Ответ: потому что он [президент Украины Владимир Зеленский] так решил. Подходит? Потому что это его опрос, он спрашивает, он имеет право спросить тогда, когда он хочет", – сказал Арахамия.
Он считает, что задавать вопросы – "право президента".
"Давайте не будем обсуждать, какие вопросы тогда, согласны? Это же его право", – добавил нардеп.
13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов". Он не уточнил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос, вопросы обнародовали постепенно.
14-го и 15 октября он озвучил первые два вопроса:
16 октября он обнародовал три оставшихся вопроса:
В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.
Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что в ближайшее время в Украине официально представят общественную организацию, которая будет заниматься всеукраинским опросом вместе с социологами. Она подчеркнула, что финансировать опрос будут меценаты за счет средств "украинского происхождения".