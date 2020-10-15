Зеленский назвал вторую тему всеукраинского опроса, она связана с Донбассом

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ходе опроса 25 октября украинцев будут спрашивать, поддерживают ли они создание свободной экономической зоны на Донбассе.

Зеленский озвучил две из пяти тем опроса Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, обнародованном в Facebook, озвучил вторую тему для всеукраинского опроса, который пройдет 25 октября.

Первый вопрос глава государства озвучил накануне: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?

"Вопрос №2: Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны? Воскресенье, 25 октября. Приходи и решай", – сказал президент сегодня.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов". Он не уточнил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос.

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

По данным ZN.UA, опрос пройдет в формате экзит-полла – возле избирательных участков установят палатки, где волонтеры будут раздавать анкеты людям, которые приходят на выборы. Источники издания в ОПУ рассказали, что организаторы хотят напечатать 5 млн анкет.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 14 октября заявил, что дополнительных денег на проведение всеукраинского опроса в госбюджете не предусмотрено.