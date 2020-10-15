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Зеленский назвал вторую тему всеукраинского опроса, она связана с Донбассом

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ходе опроса 25 октября украинцев будут спрашивать, поддерживают ли они создание свободной экономической зоны на Донбассе.

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Зеленский озвучил две из пяти тем опроса
Зеленский озвучил две из пяти тем опроса
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, обнародованном в Facebook, озвучил вторую тему для всеукраинского опроса, который пройдет 25 октября. 

Первый вопрос глава государства озвучил накануне: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?

"Вопрос №2: Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны? Воскресенье, 25 октября. Приходи и решай", – сказал президент сегодня. 

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2657938374456522/

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов". Он не уточнил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос.

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опросаОфис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

По данным ZN.UA, опрос пройдет в формате экзит-полла – возле избирательных участков установят палатки, где волонтеры будут раздавать анкеты людям, которые приходят на выборы. Источники издания в ОПУ рассказали, что организаторы хотят напечатать 5 млн анкет. 

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 14 октября заявил, что дополнительных денег на проведение всеукраинского опроса в госбюджете не предусмотрено.

Теги: Украина, экономика, Донбасс, Владимир Зеленский, всеукраинский опрос 2020
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