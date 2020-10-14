В Офисе президента назвали темы оставшихся вопросов из всеукраинского опроса

Четыре неозвученных пока вопроса, которые зададут украинцам во время местных выборов, будут касаться медицины, школы и парламента, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Всеукраинский опрос проведут во время местных выборов 25 октября Фото: depositphotos.com

Четыре из пяти анонсированных вопросов, которые украинцам хотят задать во время местных выборов, еще точно не сформулированы, но известны их темы. Об этом "Стране" сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Вопросы будут касаться медицины, школы и парламента. Но точных формулировок пока нет", – сообщил Подоляк.

13 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов". Он не уточнил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос.

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса.

Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

По данным ZN.UA, опрос пройдет в формате экзит-полла – возле избирательных участков установят палатки, где волонтеры будут раздавать анкеты людям, которые приходят на выборы. Источники издания в ОПУ рассказали, что организаторы хотят напечатать 5 млн анкет.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 14 октября заявил, что дополнительных денег на проведение всеукраинского опроса в госбюджете не предусмотрено.

14 октября Зеленский озвучил первый вопрос – необходимо ли ввести в Украине пожизненное заключение для топ-коррупционеров.