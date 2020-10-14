59% украинцев готовы с оружием защищать территориальную целостность страны – опрос

Социологическая группа "Рейтинг" выяснила, что 69% украинцев положительно относятся к установлению 14 октября Дня защитника Украины. Не нравится этот праздник только 5%.

Праздник защитников Украины был установлен в 2014 году Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

59% украинцев готовы отстаивать территориальную целостность страны с оружием в руках. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" накануне Дня защитника Украины, который отмечается 14 октября.

"59% опрошенных выразили готовность в случае возникновения соответствующей угрозы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках (в 2019-м таких респондентов было 56%, в 2017-м – 54%, в 2012-м – 33%). Относительно больше таких среди мужчин, респондентов среднего возраста и среди людей с относительно высокими доходами", – рассказали в "Рейтинге".

Инфографика: ratinggroup.ua

Соцопрос показал, что патриотами Украины считают себя 85% граждан, противоположная позиция у 12%.

Ко Дню защитника Украины положительно относятся 69% респондентов, отрицательно – 5%.

Социологическое исследование проводилось с 10-го по 12 октября методом телефонного интервью среди 2000 украинцев, проживающих на неоккупированных территориях. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

14 октября в Украине отмечается День защитника Украины. Праздник был установлен пятым президентом Украины Петром Порошенко в 2014 году, с 2015-го эта дата является нерабочим днем.