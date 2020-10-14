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Владимир Фесенко
Владимир Фесенко

Руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента".


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Опрос Зеленского – нестандартный ход, из-за которого уже оплаченная реклама его оппонентов в значительной мере теряет свой смысл и актуальность

Об инициативе президента Зеленского о проведении опроса 25 октября. Это "электоральное оружие двойного назначения": с одной стороны – это эксперимент с реализацией предвыборного обещания Владимира Зеленского о всенародных опросах (по швейцарскому образцу), с другой стороны – это предвыборная технология. 

Как предвыборную технологию ее оценивают чаще всего с точки зрения электоральной мобилизации молодых сторонников президента Зеленского и "Слуги народа". Но удастся ли это сделать без голосования на избирательных участках? Не уверен. К тому же еще не ясно, кого этот опрос больше мотивирует – молодежь или пенсионеров. 

А вот где уже есть несомненный эффект – так это перепрограммирование финального этапа избирательной кампании. И сегодня, и все ближайшие дни главная тема для обсуждения – "опрос Зеленского". Правильный и нестандартный ход – интрига с вопросами. На каждый из ближайших пять дней гарантирована главная новость дня от Зеленского. А затем начнутся дебаты по поводу этих вопросов. Таким образом, повестка для новостей и дискуссий задана аж до дня голосования. Соответственно, ломаются логика и содержание финального этапа избирательной кампании для всех остальных участников выборов. Уже оплаченная реклама в значительной мере теряет свой смысл и актуальность. Поэтому так и критичны все политические оппоненты президента Зеленского.

Самое слабое место этой инициативы – процедура. Конечно, это не референдум. И это явно не всенародный опрос. Но если проводить опрос, то лучше это делать по методике экзит-поллов, может быть, с большей выборкой. Стихийное (волонтерское) голосование у избирательных участков невозможно проконтролировать с точки зрения юридической чистоты. Соответственно, и результаты такого опроса будут восприниматься с большой долей скепсиса. Я уж не говорю о финансировании и других организационно-процедурных "деталях", в которых может прятаться "дьявол" (повод для содержательной критики).

Насколько я понимаю, вначале предполагалось на законодательной основе провести полноценное консультативное голосование одновременно с местными выборами. Был подан в сентябре и соответствующий законопроект. Но что-то там не сложилось. В итоге сошлись на некоем компромиссном варианте – и не референдум, и не стандартный социологический опрос, а что-то посередине. 

Закончу на хорошей новости. Выдвижение инициативы Зеленского об опросе 25 октября с высокой вероятностью означает, что не будет переноса даты местных выборов в связи с эпидемией коронавируса.

Источник: Владимир Фесенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: выборы, референдум, Владимир Фесенко, соцопрос, Владимир Зеленский, местные выборы, экзит-полл
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