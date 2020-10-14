Разумков заявил, что всенародный опрос не может быть репетицией референдума

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что всеукраинский опрос некорректно сравнивать с референдумом, поскольку в таком случае можно было бы проводить параллели между референдумом и экзит-поллом или любым другим опросом общественного мнения.

Всенародный опрос в день местных выборов 25 октября не может быть репетицией референдума. Об этом на брифинге заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, отмечает "РБК-Украина".

"Если мы говорим о репетиции, я думаю, при всем уважении к коллегам, это не может быть репетицией. Потому что референдум – это четко определенное законом мероприятие. По состоянию на сегодня у нас есть закон о народовластии, который в будущем будет определять, как будут проходить референдумы", – подчеркнул Разумков.

Он также отметил, что опрос некорректно сравнивать с референдумом, поскольку в таком случае можно было бы проводить параллели между референдумом и экзит-поллом или любым другим опросом общественного мнения.

13 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов". Он не уточнил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос.

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса.

Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

По данным ZN.UA, опрос пройдет в формате экзит-полла – возле избирательных участков установят палатки, где волонтеры будут раздавать анкеты людям, которые приходят на выборы. Источники издания в ОПУ рассказали, что организаторы хотят напечатать 5 млн анкет.

Разумков 14 октября заявил, что дополнительных денег на проведение всеукраинского опроса в госбюджете не предусмотрено.

14 октября Зеленский озвучил первый вопрос – необходимо ли ввести в Украине пожизненное заключение для топ-коррупционеров.