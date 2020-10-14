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Тарас Козак
Тарас Козак

Финансист, президент инвестиционной группы "Универ".


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Нужно ли ввести пожизненное заключение за топ-коррупцию? Нет. Коррупционеры будут избегать наказания, а под "пожизненное" пойдут "стрелочники"

Президент Владимир Зеленский объявил, что на избирательных участках будет проведен масштабный опрос граждан. Оставлю за скобками законность таких опросов и необходимость внедрения их результатов.

Постараюсь комментировать лишь сами вопросы и возможные ответы. А также свои предложения.

Итак, вопрос №1: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?

Мой ответ: нет.

Увеличение ответственности за преступления – хорошая популистская тема. Конечно, понятно, что ненаказанное зло возвращается. При вопиющем беззаконии широкие слои населения хотят неотвратимости и ужесточения наказаний.

Однако, в наших нынешних условиях рост наказания будет в основном иметь негативные последствия. Вот некоторые из них:

1. Существенно возрастут полномочия "правоохранительных" органов, которые у нас насквозь прогнившие и коррумпированные.

2. Возрастет цена "откупных" взяток, которые будут брать следователи, прокуроры, судьи у взяточников за отмазки от наказания.

3. Традиционно, самые большие коррупционеры будут избегать наказания, а под "пожизненное" пойдут "стрелочники".

4. Если представить, что (вдруг, каким-то чудом) правоохранительная система заработает должным образом, то государству (налогоплательщикам) придется тратить огромные средства на строительство новых тюрем и колоний, на штат охранников, на содержание и питание преступников.

Что и как нужно сделать? Я считаю, что наказание коррупционеров должно состоять из двух частей:

1. Штраф в крупном размере и (возможно) конфискация имущества, а также потеря осужденными права на солидарную пенсию и прав на любые другие выплаты от государства.

2. Пожизненный запрет осужденным за коррупцию работать на государственной службе, выборных должностях и должностях в государственных компаниях.

Источник: Тарас Козак / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: коррупция, соцопрос, Владимир Зеленский, пожизненное заключение, Тарас Козак, всеукраинский опрос 2020
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