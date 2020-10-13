Президент пустил волну с опросом в день выборов. Но законных оснований для организации опроса в помещениях для голосования нет

Пустил президент волну с опросом, поэтому "спрашиваете – отвечаем".

Владимир Зеленский говорит в своем ролике об опросе из пяти вопросов на участках 25 октября. Законность или незаконность этих действий можно оценивать следующим образом: участок – территория, на которой живут избиратели, включенные в соответствующие списки голосующих в помещении для голосования; члены комиссий, наблюдатели, кандидаты, медиа, избиратели могут присутствовать в помещении для голосования только для реализации собственных прав, выполнения предусмотренных законом обязанностей и только на период, необходимый для этого, например, избирателю с этого участка (территории) нельзя дать опросник в руки, чтобы он стоял в помещении и опрашивал граждан, также никто не имеет права незаконно вмешиваться в ход голосования, как и препятствовать ему.

Соответственно, законных оснований для организации опроса в помещении для голосования нет. Такие действия будут иметь негативное влияние на ход волеизъявления и не могут быть допущены.

Если же опросы будут проводиться на улице, то их можно организовывать и по методологии экзит-поллов и любых других форм репрезентативных / нерепрезентативных (политтехнологических) мероприятий. Результаты таких опросов не имеют ни признаков референдума, ни юридических последствий. Здесь наибольшего внимания заслуживает вопрос, кого именно опрашивать и как: тех, кто еще не проголосовал и направляется в помещение, или тех, кто вышел из помещения. Если первых, то очень важно само содержание вопросов. Они не могут содержать агитации или скрытого стимулирования голосовать за партию, политическим / идейным лидером которой является президент. Если же опрос проводится на выходе из участков, то содержание вопросов не повлияет на голосование, а будет лишь использовано в политических целях.

Важна информация о финансировании такого опроса: бюджетные средства (целевое / нецелевое их расходование), партийные (однозначно политтехнологическая задача), общественные (аффилированные общественные организации). В зависимости от источников можно давать более широкую оценку этой политической акции.

Тезисы президента, скорее, наводят на мысль, что с местных выборов мы сразу перекинемся на активность с национальным референдумом, на который будет вынесен один вопрос, получивший наибольшую поддержку голосов 25 октября.

Источник: Aivazovska Olga / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора