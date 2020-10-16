"Все политики боятся". Зеленский озвучил три последних вопроса всеукраинского опроса

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 15 октября назвал остававшиеся три вопроса для всеукраинского опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским. По последнему из "продолжались обсуждения", говорил он. Глава государства сегодня подтвердил, что последние три темы связаны с сокращением числа нардепов, легализацией каннабиса в лечебных целях и выполнением странами – подписантами Будапештского меморандума их обязательств.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, обнародованном в Facebook озвучил три финальных вопроса для всеукраинского опроса, который намечен на 25 октября.

Зеленский 14–15 октября озвучил первые два вопроса:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?

Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 15 октября рассказал об оставшихся трех темах, по последней из которых еще "продолжались обсуждения". Президент сегодня подтвердил, что украинцам предложат ответить на такие вопросы:

Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?

Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса – для уменьшения боли у тяжелобольных?

Нужно ли Украине, у которой аннексировали часть территории, на международном уровне поднять вопрос: или все подписанты [Будапештского] меморандума выполняют взятые на себя обязательства, или никто?

"Кстати, ты заметил, как все политики критикуют идею опроса? Как они боятся твоего мнения? Если народовластие реально заработает, они станут ненужными. Их перестанут приглашать на ток-шоу, спонсировать их партии. Их мнение больше никому не будет интересно, потому что все будут решать граждане Украины. 25 октября мы можем показать, что этот механизм имеет право на существование. И ничто не мешает нам ежемесячно или даже еженедельно говорить о важном и узнавать твое мнение", – обратился президент к украинцам.





13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов". Он не уточнил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос, вопросы озвучивали постепенно.

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что в ближайшее время в Украине официально представят общественную организацию, которая будет заниматься всеукраинским опросом вместе с социологами. Она подчеркнула, что финансировать опрос будут меценаты за счет средств "украинского происхождения".