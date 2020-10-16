"Все политики боятся". Зеленский озвучил три последних вопроса всеукраинского опроса

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, обнародованном в Facebook озвучил три финальных вопроса для всеукраинского опроса, который намечен на 25 октября.
Зеленский 14–15 октября озвучил первые два вопроса:
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 15 октября рассказал об оставшихся трех темах, по последней из которых еще "продолжались обсуждения". Президент сегодня подтвердил, что украинцам предложат ответить на такие вопросы:
13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов". Он не уточнил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос, вопросы озвучивали постепенно.
В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.
Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что в ближайшее время в Украине официально представят общественную организацию, которая будет заниматься всеукраинским опросом вместе с социологами. Она подчеркнула, что финансировать опрос будут меценаты за счет средств "украинского происхождения".