Шахов поблагодарил Зеленского за то, что тот позаимствовал его идею о создании свободной экономической зоны на Донбассе

Нардеп из группы "Довіра" Сергей Шахов отметил, что подал законопроект о создании "фри-зон" на Донбассе еще в сентябре 2019 года, однако президент Владимир Зеленский и его монобольшинство в парламенте игнорировали документ.

Шахов считает, что идею о создании СЭЗ на Донбассе Зеленский взял в его законопроекте Фото: Сергій Шахов / Facebook

Народный депутат Сергей Шахов (группа "Довіра") написал в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский позаимствовал его идею о создании свободной экономической зоны на Донбассе. Так депутат прокомментировал включение вопроса о создании СЭЗ на Донбассе во всеукраинский опрос, который власти собираются провести в день местных выборов 25 октября.

"Второй вопрос от президента – создание свободной экономической зоны на Донбассе. Нашей командой давно разработан и зарегистрирован законопроект №2070 о создании "фри-зоны" на подконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей с целью развития и стимулирования бизнеса. Такие дела: сначала полное игнорирование со стороны монобольшинства и правительства, а перед выборами – это вопрос №2 от Зеленского", – отметил он.

Законопроект №2070 "О внесении изменений в Налоговый кодекс (относительно восстановления привлекательности территории Луганской и Донецкой областей для осуществления предпринимательской деятельности путем временного введения налоговых стимулов)" был зарегистрирован в Верховной Раде 5 сентября 2019 года. 10 сентября того же года проект был направлен в профильный комитет для ознакомления. Документ пока не рассмотрен комитетом.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов". Он не уточнил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос. В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

Позже стало известно, что в опрос будут включены следующие вопросы: