В Офисе президента озвучили все темы опроса Зеленского

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии НВ назвал пять вопросов, которые предложат украинцам в рамках опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским.
Первый вопрос глава государства озвучил накануне: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?
Второй Зеленский объявил сегодня: "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?"
По данным Подоляка, кроме этих двух, в анкету войдут такие вопросы:
По последнему вопросу еще продолжается обсуждение, отметил Подоляк.
13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов". Он не уточнил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос.
В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.
ZN.UA писало, что опрос пройдет в формате экзит-полла – возле избирательных участков установят палатки, где волонтеры будут раздавать анкеты людям, которые приходят на выборы. Источники издания в ОПУ рассказали, что организаторы хотят напечатать 5 млн анкет. По данным экс-нардепа и члена наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергея Лещенко, вопросы планировали озвучивать постепенно – по одному в день.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 14 октября заявил, что дополнительных денег на проведение всеукраинского опроса в госбюджете не предусмотрено.