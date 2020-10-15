В Офисе президента озвучили все темы опроса Зеленского

Экс-нардеп и член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко сообщал, что вопросы, которые включат во всеукраинский опрос 25 октября, будут озвучивать постепенно – по одному в день. Президент Украины Владимир Зеленский 14–15 октября озвучил первые два, но сегодня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал об оставшихся трех вопросах, по одному из которых еще продолжаются обсуждения.

Зеленский озвучил два из пяти вопросов Фото: ЕРА

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии НВ назвал пять вопросов, которые предложат украинцам в рамках опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским.

Первый вопрос глава государства озвучил накануне: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?

Второй Зеленский объявил сегодня: "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?"

По данным Подоляка, кроме этих двух, в анкету войдут такие вопросы:

Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелобольных?

Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

По последнему вопросу еще продолжается обсуждение, отметил Подоляк.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов". Он не уточнил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос.

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

ZN.UA писало, что опрос пройдет в формате экзит-полла – возле избирательных участков установят палатки, где волонтеры будут раздавать анкеты людям, которые приходят на выборы. Источники издания в ОПУ рассказали, что организаторы хотят напечатать 5 млн анкет. По данным экс-нардепа и члена наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергея Лещенко, вопросы планировали озвучивать постепенно – по одному в день.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 14 октября заявил, что дополнительных денег на проведение всеукраинского опроса в госбюджете не предусмотрено.