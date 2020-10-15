Спецагент НАБУ Шевченко – Зеленскому: Вы оказались более циничным, чем барыга и Янык вместе взятые

Обличитель НАБУ Евгений Шевченко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "устраивает шоу" со всеукраинским опросом, в то время как генеральный прокурор Ирина Венедиктова блокирует расследование важных антикоррупционных дел.

Обличитель НАБУ Евгений Шевченко считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше уйти с должности главы государства. Об этом Шевченко написал 14 октября в Facebook.

"Господин Зеленский, вы оказались более циничным, чем барыга и Янык вместе взятые. Вы устраиваете шоу с вопросами к людям, и первый из них касается пожизненного лишения свободы за топ-коррупцию. Это при том, что ваш генпрокурор [Ирина] Венедиктова заблокировала расследование НАБУ по трем народным депутатам из партии "Слуга народа", которые требовали взятку", – сказано в посте.

Шевченко отметил также, что генпрокуурор саботирует экстрадицию экс-владельца "VAB Банка" Олега Бахматюка, назначает коррумпированных прокуроров, пытается слить дела Роттердам+ и "Приватбанка" и препятствует следствию по судьям Окружного админсуда Киева.

"Вы, конечно, можете притворяться клоуном, который ничего не знает, но веры вам уже нет, поэтому лучше вам уйти... Ваше дальнейшее пребывание на посту президента Украины может привести к пожизненному заключению и вас, и ваших друзей", – отметил Шевченко.

Бахматюка подозревают в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного "VAB Банку" Национальным банком Украины.

1 сентября Высший совет правосудия не удовлетворил ходатайство Венедиктовой о временном отстранении судей Окружного административного суда Киева Евгения Аблова, Владимира Келеберды, Игоря Качура, Алексея Огурцова и Игоря Погрибниченко и председателя суда Павла Вовка. В следственных органах заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов". Он не уточнил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос.