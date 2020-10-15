Создание на Донбассе свободной экономической зоны – прямая дорога к консервации по приднестровскому сценарию

"Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?". Странный вопрос. О чем он? О каком Донбассе речь: оккупированном или подконтрольном? Входит ли в этот "Донбасс" его российская часть? Когда президент хочет ее создавать: сейчас или после деоккупации? А главное – зачем? Нам не пояснили мотивы.

Судя по тому, что вопрос, касающийся одного региона, выносится на всеукраинский опрос, – он касается не только экономики. Похоже, что это не просто экономические льготы – это часть политического решения проблемы войны на Донбассе. Но какое оно в целом? Как эта СЭЗ поможет заставить Россию уйти с нашей территории? У нас уже есть СЭЗ "Крым" и ничего, кроме вреда, она Украине не принесла…

Если речь об оккупированном Донбассе, и таким образом мы просто пытаемся вернуть Ахметову и Ко их заводы-пароходы, чтобы как и до 2017 года пополнять налоговые базы "республик" и решать вместо оккупантов социально-экономические проблемы ОРДЛО, то зась! Мы это уже проходили. Это прямая дорога к консервации по приднестровскому сценарию.

В общем, нам нужны пояснения, господин президент! Потому что Донбасс – это не та проблема, которую можно решить походя, прикрепив ее к политтехнологии мобилизации электората на выборах.

По работе в ТКГ, и теперь этот опрос, и вообще вся политика власти относительно Донбасса вызывают у меня ассоциации с тем, что нас посадили в машину, и даже за руль, но не говорят конечной цели: здесь притормози, здесь поверни, здесь иди на обгон... Но если ты не понимаешь логики действий – для чего ты это делаешь, какова конечная цель, – ты постоянно в напряжении, едешь медленно и неуверенно. Это утомляет и снижает продуктивность вождения. Потому, наверное, наш воз и ныне там…

Источник: Сергей Гармаш / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора