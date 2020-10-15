ГОРДОН
 
 
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш

Главный редактор интернет-издания "ОстроВ".


все материалы автора

Создание на Донбассе свободной экономической зоны – прямая дорога к консервации по приднестровскому сценарию

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

"Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?". Странный вопрос. О чем он? О каком Донбассе речь: оккупированном или подконтрольном?  Входит ли в этот "Донбасс" его российская часть? Когда президент хочет ее создавать: сейчас или после деоккупации? А главное – зачем? Нам не пояснили мотивы.

Судя по тому, что вопрос, касающийся одного региона, выносится на всеукраинский опрос, – он касается не только экономики. Похоже, что это не просто экономические льготы – это часть политического решения проблемы войны на Донбассе. Но какое оно в целом? Как эта СЭЗ поможет заставить Россию уйти с нашей территории? У нас уже есть СЭЗ "Крым" и ничего, кроме вреда, она Украине не принесла…

Если речь об оккупированном Донбассе, и таким образом мы просто пытаемся вернуть Ахметову и Ко их заводы-пароходы, чтобы как и до 2017 года пополнять налоговые базы "республик" и решать вместо оккупантов социально-экономические проблемы ОРДЛО, то зась! Мы это уже проходили. Это прямая дорога к консервации по приднестровскому сценарию.

В общем, нам нужны пояснения, господин президент! Потому что Донбасс – это не та проблема, которую можно решить походя, прикрепив ее к политтехнологии мобилизации электората на выборах.

По работе в ТКГ, и теперь этот опрос, и вообще вся политика власти относительно Донбасса вызывают у меня ассоциации с тем, что нас посадили в машину, и даже за руль, но не говорят конечной цели: здесь притормози, здесь поверни, здесь иди на обгон... Но если ты не понимаешь логики действий – для чего ты это делаешь, какова конечная цель, – ты постоянно в напряжении, едешь медленно и неуверенно. Это утомляет и снижает продуктивность вождения. Потому, наверное, наш воз и ныне там…

Источник: Сергей Гармаш / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: экономика, Донбасс, переговоры, Сергей Гармаш, ОРДЛО, всеукраинский опрос 2020
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Список "двойников" кандидатов на местных выборах 2020 года. Что это за технология и как с ней бороться?
Список "двойников" кандидатов на местных выборах 2020 года. Что это за технология и как с ней бороться? G
Елена КРАВЧЕНКО
Записки бывшего подполковника КГБ: Концепция "русского мира", "Наши" и танки в обмен на компьютеры
Записки бывшего подполковника КГБ: Концепция "русского мира", "Наши" и танки в обмен на компьютеры G
Владимир ПОПОВ
Украина – Испания. Онлайн-трансляция матча Лиги наций
Украина – Испания. Онлайн-трансляция матча Лиги наций G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Иногда стоит потерять титул "Женщина года", чтобы стать "Героем пятилетия"!". Тодоренко похвасталась российской наградой
"Иногда стоит потерять титул "Женщина года", чтобы стать "Героем пятилетия"!". Тодоренко похвасталась российской наградой
Виторган предположил, что переболел COVID-19 до начала пандемии
Виторган предположил, что переболел COVID-19 до начала пандемии
"Наша радость, счастье, вдохновение". Сумская показала маму-именницу
"Наша радость, счастье, вдохновение". Сумская показала маму-именницу
Новое громкое заявление Королевой об измене Тарзана: С моей подачи муж пригласил эту девицу к нам в квартиру
Новое громкое заявление Королевой об измене Тарзана: С моей подачи муж пригласил эту девицу к нам в квартиру
"Это не просто страничка, чтобы покрасоваться!" Бабкин заявил, что злоумышленники, укравшие у его жены страницу в соцсети, лишили ее работы
"Это не просто страничка, чтобы покрасоваться!" Бабкин заявил, что злоумышленники, укравшие у его жены страницу в соцсети, лишили ее работы
"Один – копия мамы, второй – папина копия". Alyosha показала подросших сыновей
"Один – копия мамы, второй – папина копия". Alyosha показала подросших сыновей
  Потап рассказал, как реагирует на фото Каменских, на которых она запечатлена голой
  Потап рассказал, как реагирует на фото Каменских, на которых она запечатлена голой
Богомолов обнародовал постельное фото Собчак
Богомолов обнародовал постельное фото Собчак
Асмус заразилась коронавирусом и описала свои симптомы
Асмус заразилась коронавирусом и описала свои симптомы
Комаровский в тельняшке празднует день рождения в море
Комаровский в тельняшке празднует день рождения в море
  "Разве это не потрясающе?" Во время презентации гаджетов Apple использовала фото наряда от украинского дизайнера
  "Разве это не потрясающе?" Во время презентации гаджетов Apple использовала фото наряда от украинского дизайнера
"Хорошенький беременяш". Пресняков показал жену после полученных поздравлений о рождении ребенка
"Хорошенький беременяш". Пресняков показал жену после полученных поздравлений о рождении ребенка
"Будем плакать много и от счастья". Невеста Остапчука рассказала, где провела ночь перед свадьбой
"Будем плакать много и от счастья". Невеста Остапчука рассказала, где провела ночь перед свадьбой
"Это единственное имя, которое нравится". Tarabarova рассказала, как назвала новорожденную дочь
"Это единственное имя, которое нравится". Tarabarova рассказала, как назвала новорожденную дочь
"Пара красивая. Дай бог, еще и счастливая". Каминская обнародовала романтическое видео с Дикусаром
"Пара красивая. Дай бог, еще и счастливая". Каминская обнародовала романтическое видео с Дикусаром
"Прям девочка. Такая худенькая", "Очень красиво!". В Instagram комментируют фото Пугачевой с мужем и друзьями
"Прям девочка. Такая худенькая", "Очень красиво!". В Instagram комментируют фото Пугачевой с мужем и друзьями
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS