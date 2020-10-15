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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Война на Донбассе. С начала суток боевики пять раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Украинские военные не открывали огонь в ответ на обстрелы со стороны пророссийских боевиков, проинформировали в штабе операции Объединенных сил.

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Потерь среди украинских военных нет
Потерь среди украинских военных нет
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

14 октября вооруженные формирования России три раза нарушили режим прекращения огня, с начала текущих суток – пять раз, проинформировал штаб операции Объединенных сил в Facebook. 

Вчера боевики вели огонь из стрелкового оружия в районе Новомихайловки и Водяного Донецкой области, из автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов – вблизи Авдеевки. 

"15 октября враг провоцировал украинских защитников, используя автоматические станковые гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки, а вблизи Причепиловки и Новотошковского [Луганской области] – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия", – добавили в штабе. 

Украинские военные ответный огонь не открывали, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/274868363691831/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Теги: Авдеевка, Водяное, Новотошковское, обстрелы, война в Украине, Новомихайловка, война на Донбассе, режим тишины, операция Объединенных сил, ООС
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