СМИ сообщили, что во время обеда Зеленского и Ермака в Донецкой области военным не дали тарелок. Глава ОПУ назвал это абсурдом

В ряде украинских СМИ отметили, что во время обеда президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака в Донецкой области военнослужащими не выдали индивидуальных тарелок. Ермак заявил, что это выдумка.

Офис президента Украины Владимира Зеленского 14 октября по результатам рабочей поездки главы государства в Донецкую область разместил фотографии с военнослужащими.

В ряде СМИ, среди которых "Цензор.НЕТ" и "Буквы", отметили, что во время обеда Зеленского и Ермака с военнослужащими индивидуальные тарелки стоят только перед президентом и главой его офиса, а военнослужащим их не выдали.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, который также находился на обеде с военнослужащими, на своей странице в Facebook назвал ситуацию абсурдной.

"Придумать, что военным на Донбассе не подали еду, – это дно. Все остальное, что вы придумывали и разгоняли в течение этого года, даже упоминания не заслуживает по сравнению с этим", – заявил он.

Ермак отметил, что из мест расположения украинских военных в Донецкой области "политикум выглядит как-то очень нездорово".

В Украине 14 октября отмечается День защитника Украины. Этот праздник установил пятый президент Украины Петр Порошенко в 2014 году. С 2015 года 14 октября является официально нерабочим днем.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.