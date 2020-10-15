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ПОЛИТИКА

В "Слуге народа" рассказали, что Рада может юридически оформить проведение всеукраинского опроса

По словам нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры, комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития уже одобрил законопроект, принятие которого позволит проводить опросы в день выборов на избирательных участках.

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Качура: Сейчас осталось дело за малым, дело за голосованием. Пока что я вижу единственный правильный вариант это принятие соответствующего закона в стенах парламента
Качура: Сейчас осталось дело за малым, дело за голосованием. Пока что я вижу единственный правильный вариант – это принятие соответствующего закона в стенах парламента
Фото: Олександр Качура / Facebook

Чтобы оформить юридически всеукраинский опрос, который инициировал президент Украины Владимир Зеленский, Верховная Рада может принять новый закон. Об этом нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил в интервью "Настоящему времени", вышедшем в эфир 15 октября.

"Я вижу единственный вариант – это принятие соответствующего закона. У нас комитетом организации государственной власти [местного самоуправления, регионального развития] был одобрен законопроект. Мы уже приняли законопроект на уровне комитета Верховной Рады. Сейчас осталось дело за малым, дело за голосованием. Пока что я вижу единственный правильный вариант – это принятие соответствующего закона в стенах парламента. Мы можем сократить процедуру и подписания спикером, публикации в тот же день, и подписания президентом этого законопроекта, который станет в последующем законом. Время технически будет, по информации Центральной избирательной комиссии, чтобы напечатать необходимые бланки и осуществить этот опрос", – сказал он.

Качура отметил, что в случае, если закон не примут, опрос будет проходить в каком-то другом формате.

"Если будет какой-то иной формат выбран, точно будет организован этот процесс не на избирательных участках, за пределами участков. Это будет действительно социологический опрос, по которому будут привлекаться, возможно, какие-то компании, социологические службы, которые за пределами избирательного участка смогут провести этот социологический опрос", – добавил нардеп.

Он пояснил, что Офис президента часто заказывает профессиональные социологические исследования, "но здесь речь идет о выборке", так как это "не те масштабы".

13 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов". Он не уточнил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос.

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опросаОфис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

По данным ZN.UA, опрос пройдет в формате экзит-полла – возле избирательных участков установят палатки, где волонтеры будут раздавать анкеты людям, которые приходят на выборы. Источники издания в ОПУ рассказали, что организаторы хотят напечатать 5 млн анкет.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 14 октября заявил, что дополнительных денег на проведение всеукраинского опроса в госбюджете не предусмотрено.

Теги: Верховная Рада, Владимир Зеленский, законопроект, экзит-полл, Александр Качура, всеукраинский опрос 2020
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