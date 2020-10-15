"Не такие большие средства". В "Слуге народа" рассказали, что за всеукраинский опрос заплатят меценаты

Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сказала, что организацией всеукраинского опроса будут заниматься общественная организация и социологи.

В ближайшее время в Украине официально представят общественную организацию, которая будет заниматься всеукраинским опросом, который инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 15 октября "Громадському радіо" заявила заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, президент давал ориентиры и выбирал направления пяти вопросов всеукраинского опроса.

"Это будет некая общественная организация, которая будет заниматься опросом совместно с социологами. Насколько я знаю, рассматривается вариант параллельно провести экзит-полл именно по ответам людей, по этому опросу, чтобы его можно было обнародовать сразу и сверить с официальными результатами", – сообщила Кравчук.

Она подчеркнула, что финансировать опрос будут меценаты за счет средств "украинского происхождения".

"Есть много меценатов неравнодушных людей, это не такие большие средства, которые выделят или уже выделили на такой процесс. Политическую ответственность несет за это инициатор этого опроса. Я уверена, что все эти страшилки в ближайшее время будут развеяны. Средства будут украинского происхождения. Законодательно не закреплено такое юридическое влияние, но решение в любом случае будет приниматься в парламенте", – отметила Кравчук.

По ее словам, опрос юридически закрепят народные депутаты или президент в соответствующем законопроекте.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов". Он не уточнил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос. В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

Позже стало известно, что в опрос будут включены следующие вопросы: