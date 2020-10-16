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Всеукраинский опрос Зеленского и борьба с коррупцией. Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

На телеканале "Украина" идет программа "Свобода слова Савика Шустера". Гости ток-шоу сегодня будут обсуждать всеукраинский опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским в день местных выборов, смогла ли команда президента придумать способ, как избавиться от коррупционеров, и о том, кто распространял фейк о проститутках на Майдане. Среди гостей: первый президент Украины Леонид Кравчук, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, лидер партии "Батьківщина", народный депутат Украины Юлия Тимошенко, бывший глава Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич, нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко и другие.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.

Теги: Юлия Тимошенко, Леонид Кравчук, коррупция, Нестор Шуфрич, Майдан, депутаты, Алексей Гончаренко, Станислав Шушкевич, Ирина Верещук, ток-шоу, Слуга народа, Давид Арахамия, Свобода слова Савика Шустера
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