Всеукраинский опрос Зеленского и борьба с коррупцией. Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция
На телеканале "Украина" идет программа "Свобода слова Савика Шустера". Гости ток-шоу сегодня будут обсуждать всеукраинский опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским в день местных выборов, смогла ли команда президента придумать способ, как избавиться от коррупционеров, и о том, кто распространял фейк о проститутках на Майдане. Среди гостей: первый президент Украины Леонид Кравчук, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, лидер партии "Батьківщина", народный депутат Украины Юлия Тимошенко, бывший глава Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич, нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко и другие.
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