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"Пожизненное от президента". 16 октября в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", которая начнется сегодня в 21.00 на канале "Украина", будут говорить о всеукраинском опросе, инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским, темах опроса, которые вынесли на обсуждение, и о фейках про Майдан.

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Программа Шустера начнется в 21.00
Программа Шустера начнется в 21.00
Фото: Шустер online / Facebook

Сегодня вечером в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" будут говорить об инициативе президента Украины Владимира Зеленского провести всеукраинский опрос в день местных выборов и о темах опроса, которые вынесли на обсуждение; о том, смогла ли команда Зеленского придумать, как избавиться от коррупционеров во власти, и о том, кто распространял фейк о проститутках на Майдане, сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.

Тема программы – "Пожизненное от президента" (отсылка к первой теме опроса Зеленского).

Трансляция ток-шоу начнется в 21.00. Гостями программы станут:

  • первый президент Украины Леонид Кравчук;
  • глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия;
  • лидер партии "Батьківщина", нардеп Юлия Тимошенко;
  • нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук;
  • нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич;
  • нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко;
  • нардеп от "Голоса" Александра Устинова;
  • лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук;
  • лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий;
  • экс-член Венецианской комиссии Марина Ставнийчук;
  • журналист, основатель Bihus.info Денис Бигус;
  • главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов;
  • глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин;
  • бывший глава Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич.

Программа также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline.

ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.

Теги: Юлия Тимошенко, Леонид Кравчук, Беларусь, Нестор Шуфрич, Марина Ставнийчук, Николай Катеринчук, Алексей Гончаренко, Юрий Бутусов, Станислав Шушкевич, Виталий Шабунин, Андрей Билецкий, Ирина Верещук, журналисты, Денис Бигус, Александра Устинова, Давид Арахамия, Свобода слова Савика Шустера
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