"Пожизненное от президента". 16 октября в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня вечером в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" будут говорить об инициативе президента Украины Владимира Зеленского провести всеукраинский опрос в день местных выборов и о темах опроса, которые вынесли на обсуждение; о том, смогла ли команда Зеленского придумать, как избавиться от коррупционеров во власти, и о том, кто распространял фейк о проститутках на Майдане, сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.
Тема программы – "Пожизненное от президента" (отсылка к первой теме опроса Зеленского).
Трансляция ток-шоу начнется в 21.00. Гостями программы станут:
Программа также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline.
"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.