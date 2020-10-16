"Пожизненное от президента". 16 октября в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", которая начнется сегодня в 21.00 на канале "Украина", будут говорить о всеукраинском опросе, инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским, темах опроса, которые вынесли на обсуждение, и о фейках про Майдан.

Сегодня вечером в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" будут говорить об инициативе президента Украины Владимира Зеленского провести всеукраинский опрос в день местных выборов и о темах опроса, которые вынесли на обсуждение; о том, смогла ли команда Зеленского придумать, как избавиться от коррупционеров во власти, и о том, кто распространял фейк о проститутках на Майдане, сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.

Тема программы – "Пожизненное от президента" (отсылка к первой теме опроса Зеленского).

Трансляция ток-шоу начнется в 21.00. Гостями программы станут:

первый президент Украины Леонид Кравчук;

глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия;

лидер партии "Батьківщина", нардеп Юлия Тимошенко;

нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук;

нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич;

нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко;

нардеп от "Голоса" Александра Устинова;

лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук;

лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий;

экс-член Венецианской комиссии Марина Ставнийчук;

журналист, основатель Bihus.info Денис Бигус;

главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов;

глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин;

бывший глава Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич.

Программа также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline.

ВИДЕО

Видео: Shuster online / YouTube