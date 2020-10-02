Дубинский создал фейк про проституток на Майдане для дискредитации Революции достоинства – Bihus.info

Нардеп от "Слуги народа" и бывший телеведущий Александр Дубинский во время Революции достоинства занимался созданием антимайдановских фейков на заказ ближайшего окружения экс-министр доходов и сборов Александра Клименко. Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.info.
Журналисты получили доступ к перепискам, датированным декабрем 2013-го – февралем 2014 года. Участниками переписки, скорее всего, являются Дубинский, глава холдинга "Вести" и гражданская жена Клименко Ольга Семченко, а также экс-главред "Вестей" Игорь Гужва.
Основной темой этих переписок является дискредитация Революции достоинства. В частности, участники переписки обсуждают подробности создания фейка "проститутки на Майдане". Авторы фейка планировали с помощью подконтрольных милиционеров привезти на Майдан проституток с киевских окраин, посадить в конкретной точке на Крещатике, рассказать им, что нужно говорить и, возможно, обеспечить их наркотиками. Далее к ним должны были прийти журналисты Дубинского, снять скрытой камерой и распространить видео в интернете. Следующий шаг – милиция должна была "накрыть" бордель и дать краткую аналитику о том, что протест превратился в центр разврата.
Этот фейк действительно был реализован. На YouTube-аккаунте "Ярослава Небесная" 26 декабря 2013 года появилось видео, на котором тогдашняя журналистка программы "Деньги" Ярослава Коба расспрашивает женщин на Майдане о секс-услугах, а они охотно рассказывают и ведут ее в соседнее кафе. Это же видео на своих страницах в Facebook опубликовали Коба и Дубинский. 27 декабря материал о проститутках на Майдане опубликовало издание "Вести", а сам бордель "накрыла" милиция.
Журналист Азад Сафаров, который присутствовал во время рейда правоохранителей, 27 декабря 2013-го написал колонку на сайте "Украинской правды" о том, почему этот рейд выглядел как постановка. А журналист Сергей Лещенко в своем Facebook сообщил, что на одном из популярных телеканалов ему рассказали, что руководство получило указание от "смотрящих" за медиа при Клименко и тогдашнем министре внутренних дел Виталии Захарченко запускать новую тему против Евромайдана о том, что "проститутки с лентами ЕС рассказывают, как к ним стали массово ходить клиенты с Майдана".
В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным украинской прокуратуры, в результате противостояния пострадали более 2,2 тыс. человек. Погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей.