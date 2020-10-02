Bihus.info: В 2014 году Дубинский предлагал дискредитировать Кличко вымышленными полетами в Москву

Во время Евромайдана нынешний нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский предложил арендовать один из чартерных самолетов, которым пользуется в том числе и нынешний мэр Киева Виталий Кличко, "сгонять" этот самолет в Россию, а потом "нарисовать" данные о пересечении политиком границы, заявил автор программы журналист Денис Бигус.

Во время Евромайдана нынешний нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский выполнял заказ окружения тогдашнего президента Виктора Януковича по дискредитации революции и одного из ее лидеров, теперешнего мэра Киева Виталия Кличко. Об этом говорится в расследовании Bihus.info.

Журналисты обнародовали переписку Дубинского с главой медиахолдинга "Вести" Ольгой Семченко и гражданской женой тогдашнего министра доходов и сборов Александра Клименко. Дубинский, по данным журналиста Дениса Бигуса, расписал план "Майдан меньшинства", который среди прочего включал фейк "о проститутках на Майдане", а также "активности" по Кличко. Кроме того, Дубинский предложил очернить политика информацией о фейковых полетах в Москву, заявил автор программы.

"Много оговаривается фейковый сюжет о Виталии Кличко. Идея в том, чтобы показать, как Кличко летает в Москву. Для этого Дубинский предлагает арендовать один из чартерных самолетов, которым пользуется в том числе и Кличко, "сгонять" этот самолет в Россию, а потом нарисовать данные о пересечении политиком границы. В тексте сюжета, который Дубинский высылает Семченко, отдельно выделено: "фотошоп" и "подставной реалистичный спикер", – сообщал Бигус.

Фейковое "расследование" о полетах Кличко должно было выйти в двух сериях. Подготовку и дальнейшую рекламу Дубинский оценил в $50 тыс., а общая стоимость плана "Майдан меньшинства" составила $500 тыс., заявил автор расследования.

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Видео: BIHUS info / YouTube

В ходе подготовки к местным выборам Дубинский, выступая 16 июля 2020 года на внутрипартийных праймериз "Слуги народа", где избирался кандидат в мэры Киева от партии, заявил о Кличко: "Пока вы сейчас видите опросы, где у него 40%, а у нас 7%, это просто потому, что мы не начали наступать. И как только мы начнем и будем делать это одной командой, вы увидите, как он поплывет. А если еще будут подниматься эти уголовные дела, о которых мы с Владимиром Александровичем [Зеленским] говорили, я думаю, что он даже не доживет до выборов".