Спивак: Любой приход к Кличко правоохранительных органов будет означать "одобрямс" президента

Политик и телеведущий Дмитрий Спивак заявил, что не рекомендует президенту Владимиру Зеленскому идти "проторенной дорожкой своих предшественников" и решать на Банковой вопросы мэров крупных городов.

Если к мэру Киева Виталию Кличко придут правоохранительные органы, это будет означать давление со стороны лично президента Владимира Зеленского, заявил на телеканале NewsOne политик и телеведущий Дмитрий Спивак. Так он прокомментировал показанное в эфире видео, на котором нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что обсуждал с Зеленским уголовные производства, в которых может фигурировать киевский городской голова.

Фрагмент видео опубликовало агентство "Українські новини".

"Я смею предположить, что любой приход к Кличко кого-либо из правоохранительных органов будет свидетельствовать о том, что это спланированная системная акция против Кличко уже с подключением административного ресурса, с подключением правоохранительных органов, с осознанного "одобрямса" главы государства, спикера и т.д., – сказал Спивак. – Я бы очень не рекомендовал бы молодому президенту Владимиру Зеленскому идти проторенной дорожкой своих предшественников, когда вопросы мэров крупных городов решались не путем, собственно, голосования жителей этих городов, а решались на Банковой. Давайте уже, собственно, отходить от таких плохих украинских традиций", – резюмировал эксперт.

На видео, которое комментирует Спивак, Дубинский говорит: "Пока вы сейчас видите опросы, где у него 40%, а у нас – 7%, это просто потому, что мы не начали наступать. И как только мы начнем и будем делать это одной командой, вы увидите, как он поплывет. А если еще будут подниматься эти уголовные дела, о которых мы с Владимиром Александровичем говорили, я думаю, что он даже не доживет до выборов".

ВИДЕО

Видео: Ukranews.com / YouTube

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября.

Кличко является мэром Киева с июня 2014 года. Он сообщал о намерении опять баллотироваться на должность городского головы.

44% киевлян из тех, кто пойдет на выборы мэра Киева и определился с кандидатом, проголосуют за действующего градоначальника. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, опубликованные 14 июля.

Исследование проводилось с 20-го июня по 2 июля в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2025 человек в возрасте от 18 лет по выборке, представляющей взрослое население Киева по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.