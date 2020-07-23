Bihus.info: За полтора месяца Дубинский нарушил ПДД 11 раз, нардеп Яценко – 60. Видео
Журналисты проекта Bihus.info обнаружили в базе данных о штрафах за нарушения правил дорожного движения фамилии высших чиновников. В частности, на народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского с момента внедрения автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД составили 11 админпротоколов. Член депутатской группы "За майбутнє" Антон Яценко за полтора месяца нарушил правила дорожного движения 60 раз. Первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов в июне нарушил правила пять раз. По данным Bihus.info, Трофимов уже оплатил все штрафы, Дубинский – один, Яценко – ни одного.
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