Виновнику аварии на Столичном шоссе, в которой погибли четыре человека, сообщили о подозрении

Авария на Столичном шоссе под Киевом, в которой погибли четыре человека, в том числе двое детей, произошла 12 июля. Сегодня прокуратура сообщила виновнику ДТП о подозрении. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В результате аварии, произошедшей 12 июля, погибли четыре человека, в том числе двое детей Фото: kyiv.gp.gov.ua

Правоохранители сообщили о подозрении в нарушении правил дорожного движении, повлекшем гибель двух и более человек, 39-летнему водителю, который 12 июля спровоцировал аварию на Столичном шоссе под Киевом. Об этом проинформировала пресс-служба киевской прокуратуры.

Мужчину подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, – нарушения ПДД, повлекшего гибель двух и более человек. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять автомобилем на срок до трех лет.

Авария произошла 12 июля в пяти километрах от Киева. Mercedes под управлением подозреваемого выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai, в котором ехала семья из пяти человек. На месте аварии погибли оба взрослых и восьмилетняя девочка, в больнице скончался 10-летний мальчик. В медучреждении в стабильно тяжелом состоянии также находится третий ребенок – 12-летний мальчик.

По данным прокуратуры, в момент ДТП подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения. Тест на "Драгере" показал, что в крови водителя Mercedes было 1,37 промилле алкоголя.

По информации СМИ, виновника аварии зовут Антон Желепа. В 2010 году он уже был осужден за совершение ДТП, в котором погибла женщина.

Прокуратура будет настаивать на заключении подозреваемого под стражу без права внесения залога.