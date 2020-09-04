Против Кличко начата масштабная грязная кампания – Комитет избирателей Украины

По словам генерального директора Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, в последнее время в Киеве распространялись два издания с многотысячным тиражом с элементами черного пиара по отношению к городскому голове Киева Виталию Кличко.

Против киевского городского головы Виталия Кличко накануне местных выборов задействовали технологии черного PR, заявил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель на пресс конференции в информационном агентстве "Интерфакс-Украина".

По словам Кошеля, в последнее время в Киеве распространялись два издания с многотысячным тиражом с элементами черного пиара по отношению к городскому голове Киева.

"Первое – это информационная листовка народного депутата [от "Слуги народа"] Александра Дубинского, которая внешне напоминает газету на восемь страниц, где были распространены элементы черного PR против киевского городского головы Виталия Кличко. Тираж газеты достаточно велик – это 15 тысяч, и практика показывает, что неофициальные тиражи могут быть значительно больше или допечатываются. То есть Александр Дубинский работает не только в формате Telegram-канала, активные и старые технологии с элементами черного PR активно используются", – отметил Алексей Кошель.

Второй газетой, содержащей признаки черного PR против Кличко, была газета политической партии "Родная страна", рассказал глава КИУ.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартует 5 сентября.

По данным опроса, который с 24 июля по 2 августа проводил Центр Разумкова, у Кличко – наивысший рейтинг в столице, за него готовы отдать свой голос 41,2% избирателей, которые намерены пойти на выборы мэра города и решили, за кого голосовать. На втором месте Пальчевский (9,1%), на третьем – Попов (8,3%).