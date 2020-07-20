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Ярмарка благотворительности, продовольственные наборы и бесплатный песок в песочницах абсолютно легальны – КИУ

Кандидаты могут тратить произвольную сумму денег на рекламу, что сделает местные выборы более дорогими. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Кошель: Проблема торговли местами в партийных списках остается
Кошель: Проблема торговли местами в партийных списках остается
Фото: Максим Михлик / Facebook

Сложно говорить, в каком конкретно формате и масштабе, но избирательная гречка будет на местных выборах. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"Кандидаты могут тратить произвольную сумму денег на рекламу. Значит, нас ожидает несколько месяцев активного зомбирования роликами, бордами, рекламой в интернете и так далее. Это плохо не только из-за низкого качества избирательной кампании, но и из-за того, что сделает выборы более дорогими. Лет пять назад провели исследование на примере парламентских выборов в Украине и в Польше. И оказалось, что выборы в Верховную Раду обходятся партиям в два раза дороже, чем выборы в Сейм. Это притом, что количество избирателей у нас сопоставимое. Отсутствие регулирования в сфере рекламы приведет к тому, что небогатые кандидаты не смогут конкурировать", – рассказал Кошель.

По его мнению, проблему подкупа избирателей законодатель не решил.

"Избирательная кампания стартует 5 сентября. Ярмарка благотворительности, которую уже начали отдельные кандидаты, продовольственные наборы, бесплатный песок в песочницах, оперативное решение потребностей избирателей, к большому сожалению, являются абсолютно легальными до того момента, пока кандидат не зарегистрируется официально. Все это напоминает технологии подкупа. Очевидно, избирательная гречка будет иметь место и в этой кампании. Сейчас сложно говорить, в каком конкретно формате и масштабе. Но совершенно ясно, что без этой проблемы мы не обойдемся", – отметил собеседник.

Он полагает, что система выборов мэра в два тура усложнит ситуацию в Киеве.

"На экспертном уровне парламенту предлагалось доработать норму, чтобы не проводить второй тур выборов мэра, если кандидат №1 и №2 имеют разрыв больше 30%. Но это пожелание не учли. Как по мне, в Киеве возможны выборы в один тур, только если действующий мэр столицы Виталий Кличко сможет аккумулировать поддержку разных политических сил. Но, учитывая сегодняшние рейтинги, очевидно, нас ожидают выборы в два тура", – сказал Кошель.

Он подчеркнул, залог для кандидатов на пост мэра столицы в размере 455 тыс. грн не сможет стать препятствием для технических кандидатов.

"Я считаю, что озвученная сумма залога вполне корректная. Он не должен быть слишком большим, чтобы не стать финансовым барьером (ранее залог был просто невероятный), но, с другой стороны, он должен быть значительным, чтобы стать барьером для так называемых технических кандидатов. Совершенно очевидно, что без них мы не обойдемся. И еще есть часть людей, которые принимают участие в выборах, чтобы запомниться, попиариться, заработать денег на отвлечении голосов или на критике. Таких примеров у нас достаточно", – сообщил эксперт.

Одной из ключевых проблем принятых изменений к Избирательному кодексу Кошел считает расширение партийной системы на выборы в местные советы маленьких общин размером от 10 тыс. жителей.

"Для тех сел, где никогда не было ни одной партийной ячейки и никакой партийной деятельности вообще, законодатель не предусмотрел возможности для самовыдвиженцев или блока самовыдвиженцев. То есть всех загнал в партийное рабство. А такая возможность нужна, чтобы не устанавливать монополию для политических партий", – отметил собеседник.

По его мнению, принятые изменения не решили и проблему торговли местами в партийных списках.

"Принята принципиальная норма: кандидат может продвигаться в избирательном списке только в том случае, когда преодолеет 25-процентный барьер избирательной квоты. То есть кандидаты в начале списка имеют больше шансов попасть в совет. Может случиться парадоксальная ситуация, когда кандидат, скажем, №8, не преодолевший барьер, но получивший больше голосов, не пройдет, а кандидат №2, набравший меньше голосов, сможет стать депутатом. Это открывает путь торговле местами в избирательных списках, которая по масштабам ничем не будет отличаться от модели закрытых партийных списков. Только в данном случае кум, партийный спонсор, родственник будут располагаться под первыми номерами в списках. То есть проблема торговли местами осталась, хотя избирателям это попробуют продать как реформу и систему с открытыми списками", – подчеркнул Кошель.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов, то есть 5 сентября.

16 июля Верховная Рада Украины внесла изменения в Избирательный кодекс. Как отметили в пресс-службе парламента, изменения коснутся всех видов выборов и всех этапов избирательного процесса. Закон определил, что выборы по партийным спискам проводятся на уровне территориальных общин с населением больше 10 тыс. избирателей. Ранее пропорциональная система применялась для крупных населенных пунктов, где проживало 90 тыс. и более избирателей.

Теги: Виталий Кличко, Украина, выборы, депутаты, реформы, Алексей Кошель, технологии, местные выборы, партия
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