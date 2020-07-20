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Тищенко не исключает, что будет баллотироваться в мэры Одессы

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что он человек команды президента Украины Владимира Зеленского, потому будет работать там, где это максимально важно для партии власти.

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Тищенко участвовал в праймериз для определения кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа", но проиграл
Тищенко участвовал в праймериз для определения кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа", но проиграл
Фото: Николай Тищенко / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко не исключил, что может баллотироваться в мэры Одессы, но лишь в том случае, если такое решение примет президент Украины Владимир Зеленский. Об этом нардеп заявил "Рубрике".

По словам Тищенко, он человек команды Зеленского, поэтому будет работать там, где это максимально важно для партии власти.

"Пока еще не знаю о новых креативных стратегиях Владимира Александровича. Но он президент, и ему виднее. Вы, журналисты, вечно все перекрутите в свою пользу. Будет принято решение об Одессе, буду работать в Одессе. Кстати, это мой любимый город номер два. У меня прабабушка жила на Молдаванке (микрорайон Одессы). Стадион – так стадион", – заявил Тищенко.

В начале июня Тищенко заявлял, что будет участвовать в праймериз для определения кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа". 16 июля кандидатом на пост главы мэра столицы избрали Ирину Верещук.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

Теги: Одесса, местные выборы, Николай Тищенко
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