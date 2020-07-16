Жители Харьковской области проголосовали бы за партию Кернеса и ОПЗЖ на выборах в облсовет – опрос

"Блок Кернеса – Успешный Харьков" на ближайших выборах в Харьковский облсовет набрал бы 30,1% голосов, согласно опросу соцгруппы "Рейтинг".

Если бы выборы в Харьковский областной совет проходили в начале июля 2020 года, больше всего голосов бы получили партия мэра Харькова Геннадия Кернеса "Успешный Харьков" и "Оппозиционная платформа – За жизнь". Об этом свидетельствует опрос соцгруппы "Рейтинг".

Результаты опроса среди тех жителей области, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого проголосует, выглядят следующим образом:

"Блок Кернеса – Успешный Харьков" – 30,1%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 22,9%;

"Слуга народа" – 12,7%;

Блок Светличной "Разом!" – 11,5%;

"Европейская солидарность" – 5,9%;

Партия Шария" – 4,7%.

10% среди тех, кто собирается голосовать, еще не определились с выбором. 2,7% опрошенных заявили, что не пойдут голосовать. Проходной барьер в облсовет равняется 5% голосов.

Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос был проведен социологической группой "Рейтинг" в течение 4–12 июля среди жителей Харьковской области в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего было опрошено 1600 респондентов в форме личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не более 2,4%.

На заседании 15 июля Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября. Местные выборы обойдутся госбюджету в 2,25 млрд грн.