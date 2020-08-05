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ПОЛИТИКА

Обсуждение Дубинским и Зеленским дел против Кличко имеет признаки политической коррупции – Комитет избирателей Украины

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель прокомментировал видео, на котором нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявляет об обсуждении с президентом Украины Владимиром Зеленским уголовных дел в связи с нынешним мэром Киева Виталием Кличко. Кошель считает, что такие методы политической борьбы могут привлечь внимание международных организаций.

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Кошель: Это напоминает мне скорее позднего Виктора Януковича. Поэтому мы привлекаем внимание к этому факту
Кошель: Это напоминает мне скорее позднего Виктора Януковича. Поэтому мы привлекаем внимание к этому факту
Фото: rbc.ua

Обсуждение народным депутатом от "Слуги народа" Александром Дубинским и президентом Украины Владимиром Зеленским возможных "предвыборных" уголовных дел носит все признаки использования административного ресурса или политической коррупции, заявил сегодня на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Он отметил, что КИУ призывает власти и правоохранительные органы отказаться от практики открытия уголовных производств накануне избирательной кампании.

"Когда появляется видео, где народный депутат обсуждает с президентом возможности обнуления рейтинга из-за уголовных дел, это напоминает мне скорее позднего [беглого президента Украины] Виктора Януковича. Поэтому мы привлекаем внимание к этому факту. Мы предостерегаем, что обсуждение народного депутата Украины с президентом Украины возможных предвыборных уголовных дел – это та история, которая имеет все признаки использования административного ресурса или политической коррупции", – сказал глава КИУ.

Существуют риски, что такая технология будет использоваться во время выборов и на нее обратят внимание международные организации, добавил он и подчеркнул, что есть факты, свидетельствующие о системности ее применения.

ВИДЕО
Видео: Інтерфакс-Україна / YouTube

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Кличко является мэром Киева с июня 2014 года. Он сообщал о намерении опять баллотироваться на должность городского головы.

Дубинский, выступая 16 июля на внутрипартийных праймериз, где избирался кандидат в мэры Киева от "Слуги народа", заявил о Кличко: "Пока вы сейчас видите опросы, где у него 40%, а у нас 7%, это просто потому, что мы не начали наступать. И как только мы начнем и будем делать это одной командой, вы увидите, как он поплывет. А если еще будут подниматься эти уголовные дела, о которых мы с Владимиром Александровичем говорили, я думаю, что он даже не доживет до выборов".

Теги: Киев, Виталий Кличко, Комитет избирателей Украины, Алексей Кошель, местные выборы, Александр Дубинский
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