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Дубинский заявил, что строительству объездной дороги в Киеве могут помешать "проблемные участки". Нардеп связывает их с Парцхаладзе

По словам народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского, для строительства объездной дороги в Киеве государству, возможно, необходимо будет выкупить земельные участки, которые находятся в собственности лиц, якобы связанных с бывшим заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Львом Парцхаладзе.

Дубинский: Если мы сейчас, на этапе проектирования, обратим внимание на этот вопрос и обратимся в прокуратуру, то сможем эти участки вернуть в собственность государства
Дубинский: Если мы сейчас, на этапе проектирования, обратим внимание на этот вопрос и обратимся в прокуратуру, то сможем эти участки вернуть в собственность государства
Фото: Дмитро Киришун / Facebook

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубиинский заявил, что строительству объездной дороги может помешать часть участков, на месте которых планируют строить путепровод. 

Об этом он сказал во время презентации проекта объездной дороги 12 августа, трансляцию вели на странице "Слуги народа" в Facebook.

"Очень много участков под Киевской объездной дорогой выкуплены такими себе частными лицами (или подставными), связанными с бывшим заместителем министра регионального развития Львом Парцхаладзе. С этими участками будет большая проблема, потому что государству придется за бюджетные средства – потому что это деньги налогоплательщиков – эти участки у господина Парцхаладзе, или связанных с ним компаний или людей выкупать", – заявил он. 

Дубинский считает, что прокуратура должна возвращать эти участки в госсобственность. 

"Если мы сейчас с господином [главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александром] Кубраковым на этапе проектирования обратим внимание на этот вопрос и обратимся в прокуратуру, то сможем эти участки вернуть в собственность государства", – сказал он. 

Нардеп уверен, что "можно доказать преступный умысел при их выделении и присвоении компаниями господина Парцхаладзе". 

Объездная дорога в столице входит в перечень объектов проекта "Большое строительство". Как сказано на сайте проекта, дорога вокруг столицы предусматривает строительство полукольца общей протяженностью почти 150 км. Начать строительство планируют до конца 2020 года, полностью закончить – за пять лет.

С февраля 2015-го до ноября 2016 года Парцхаладзе занимал должность замглавы Киевской облгосадминистрации. До этого дважды был депутатом Киевского горсовета. В 2014 – 2017 годах возглавлял Киевскую областную организацию Блока Петра Порошенко.

С ноября 2016-го по сентябрь 2019-го был заместителем министра  регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

Теги: Киев, дороги, Александр Дубинский, Лев Парцхаладзе, Большое строительство
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