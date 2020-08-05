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ПОЛИТИКА

Дубинский создает группу влияния в Киевоблсовете в интересах Коломойского – эксперт

Под видом поддержки реформ президента нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский стремится монополизировать власть в Киевской области в интересах бизнесмена Игоря Коломойского, заявил политический эксперт, кандидат философских наук, доцент кафедры философии Национального транспортного университета Эдуард Юрченко.

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Юрченко: Такие действия могут сильно навредить рейтингам "Слуги народа" в Киевской области и репутации самого гаранта в том числе
Юрченко: Такие действия могут сильно навредить рейтингам "Слуги народа" в Киевской области и репутации самого гаранта в том числе
Фото: Eduard Urchenko / Facebook

Под предлогом поддержки инициатив президента нардеп из партии “Слуга народа” Александр Дубинский создает в Киевском областном совете группу влияния в интересах бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом на странице в Facebook заявил политический эксперт, кандидат философских наук, доцент кафедры философии Национального транспортного университета Эдуард Юрченко. 

По его словам, среди членов новосозданной депутатской группы – “За демократические инициативы президента Украины Владимира Зеленского” – есть экс-регионалы и фигуранты громких коррупционных скандалов. А отдельные ее участники даже не знают о существовании группы, что значит – их подписи могли подделать. 

Эксперт также прокомментировал конфликт между Дубинским и руководством Киевского облсовета. По мнению Юрченко, именно нардеп организовал медиаатаку на главу Киевоблсовета Николая Стариченко, который в конце июля написал заявление об отставке. А также – на его ближайших соратников. 

“Именно Стариченко привел в “группу Дубинского” девять из 12 участников. Но даже это не помогло наладить сотрудничество со СН. Главу облсовета технично убрали путем спланированных медиаатак. В конфликт также был втянут один из ближайших соратников Стариченко – руководитель Узинской ОТО Виталий Гринчук, которого Дубинский обвинил в попытке дать взятку руководству штаба СН в Киевской области за возможность участвовать в выборах от провластной партии. Впрочем, единственной причиной обнародования этой информации стала недостаточная сумма взятки, предложенная Гринчуком. Именно поэтому в штабе СН почти месяц скрывали скандальный факт”, – заявил эксперт. 

Политолог подчеркнул, что сейчас в Киевской области происходит попытка монополизировать власть со стороны людей Коломойского, а инструментом в этой борьбе выступает "медийный депутат Александр Дубинский". По его словам, такие действия могут сильно навредить рейтингам СН в Киевской области и репутации самого гаранта в том числе. 

https://www.facebook.com/eduard.urchenko/posts/293479695093625

Выборы в местные органы власти в Украине назначены на 25 октября.
Теги: Игорь Коломойский, Киевская область, Александр Дубинский, Киевский облсовет, Эдуард Юрченко
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