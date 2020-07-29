Дубинский потребовал отставки министра финансов Марченко и главы налоговой Любченко

В июне из-за "скруток" НДС бюджет Украины недосчитался 2,7 млрд грн, поэтому глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко, а также министр финансов Сергей Марченко должны быть уволены со своих постов, считает народный депутат, член фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

Александр Дубинский: Очевидно, что подобные схемы могут существовать, только когда "в доле" те, кто сидит на самом верху Фото: Александр Дубинский / Facebook

Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко, а также министр финансов Сергей Марченко должны быть уволены со своих постов из-за масштабных схем по так называемым "скруткам" НДС, объем которых в июне достиг отметки 2,7 млрд грн. Об этом завил на своей странице в Facebook народный депутат, член фракции "Слуга народа" Александр Дубинский и опубликовал список предприятий Украины – плательщиков НДС, которые, по его информации, уклонялись от уплаты налогов.

"В прошлом месяце в результате масштабных схем по так называемым "скруткам" НДС бюджет Украины недосчитался по меньшей мере 2,7 млрд грн. Это почти в полтора раза больше, чем кредит, который на днях получила Украина от ЕС", – написал Дубинский.

По его данным, сума взяток налоговикам составила $5 млн.

"Очевидно, что подобные схемы могут существовать, только когда "в доле" те, кто сидит на самом верху", – отметил он.

"Я требую увольнения главы налоговой Алексея Любченко, а также отставки Сергея Марченко с поста министра финансов, который "крышует" криминальную деятельность своего подопечного. Их дальнейшее пребывание на своих местах уже осенью грозит финансовой катастрофой всей Украине", – подытожил Дубинский.

Нардеп Ярослав Железняк заявлял, что за 18 дней после назначения Алексея Любченко главой ГНС 29 апреля госбюджет недополучил около 700 млн грн в результате так называемых "скруток" НДС, писало издание LB.ua.