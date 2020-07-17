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Гетманцев: Очевидно, что министр финансов не оправдал доверия

Нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев считает, что реформа Государственной таможенной службы сорвана. В этом, по его мнению, виноват министр финансов Украины Сергей Марченко.

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Гетманцев считает, что Марченко ответственен за срыв реформы таможни
Гетманцев считает, что Марченко ответственен за срыв реформы таможни
Фото: Слуга Народу / Facebook

Нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что министр финансов Украины Сергей Марченко не оправдал доверия. Об этом он написал в Telegram, комментируя ситуацию с реформой Гостаможенной службы.

В частности, Гетманцев сообщил, что с марта 2020 года на Одесской таможне было зафиксировано несколько фактов вымогательства взяток. По его словам, это свидетельствует о срыве реформы таможни.

"Понятно, что все эти вопросы к министру финансов. Очевидно, что он не оправдал доверия, взяв на себя персональную ответственность за состояние дел на таможне после увольнения Максима Нефьодова. Схемы процветают. Реформа сорвана. Ситуация ухудшилась..." – считает депутат.

4 марта президент Украины Владимир Зеленский высказывал недовольство работой таможни из-за контрабанды. "Нам рассказывают о решительном и бескомпромиссном бое с контрабандой, но сейчас выглядит так, что в этом бою контрабанда отправляет таможню в нокаут. Таможня должна собирать не лайки в Facebook, а деньги в государственную казну", – сказал глава государства во время выступления в Верховной Раде.

Три недели спустя, 24 марта, Нефьодов, возглавлявший Гостаможенную службу, был уволен с должности.

20 мая Зеленский заявил, что таможня при Нефьодове недостаточно наполняла бюджет страны. "Минус десятки миллиардов гривен. Где нам брать эти деньги? Нет наполнения бюджета", – отметил глава государства.

Теги: Украина, Одесса, таможня, Максим Нефьодов, Сергей Марченко, Государственная таможенная служба Украины, Даниил Гетманцев
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