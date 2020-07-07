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Дубинский – шеф-редактору "Бабеля" про новость о нем: Хотите, чтобы я вас трусами по лицу отшлепал?

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, обращаясь к шеф-редактору издания "Бабель" Катерине Коберник, назвал "х...йней" сообщение о том, что он во время съемок проморолика пересел с джипа на велосипед.

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Дубинский намерен бороться за должность мэра Киева
Дубинский намерен бороться за должность мэра Киева
Фото: Александр Дубинский / Facebook

7 июля народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский опубликовал в своем Telegram-канале аудиозапись – обращение к шеф-редактору издания "Бабель" Катерине Коберник по поводу новости о съемке Дубинским в Киеве проморолика.

"Катя, у меня вопрос, здрасьте. А вот вы пишете х...йню, что меня привезли на джипе на мост, а я там пересел на велосипед – вы уверены в этой х...йне? Или хотите, чтобы я вас трусами по лицу отшлепал? Я могу. Давайте начнем", – говорится в аудио.

После этого нардеп назвал издание "говнобабелем" и заявил, что "не зря его выкупил [заместитель главы Офиса президента Украины] Кирилл Тимошенко через каких-то подставных автобизнесменов".

В Facebook Дубинский написал, что на "Бабеле" "любая, даже самая глупая новость – $400. Обращайтесь к Катерине Коберник, она там на кассе".

https://www.facebook.com/dubinskyi/posts/3325727090812159

Дубинский заявлял о намерении бороться за должность мэра Киева. В мае он говорил, что столица "идет не туда и под управлением не тех".

В новости "Бабеля", размещенной утром 7 июля, сказано, что Дубинский снимал о проверке веломаршрута проморолик "для своей предвыборной кампании на столичном Южном мосту, чем спровоцировал автопробку".

Издание "theБабель" начало работу в сентябре 2018 года. Коберник сообщала, что одним из акционеров является бизнесмен Игорь Коломойский, его доля составляла 25%. 27 декабря 2019 года Коберник заявила, что с 1 января покидает проект из-за прекращения финансирования. С 8 января 2020 года сайт "theБабель" не обновлялся. В марте появился "Бабель", акционерами издания стали собственники компании West Auto Hub Сергей Мостенец и Дмитрий Мельник, они выкупили долю Ярослава Пахольчука, который представлял интересы Коломойского.

Теги: мост, Telegram, аудио, Александр Дубинский, Кирилл Тимошенко, Катерина Коберник, Бабель
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