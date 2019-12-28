Коберник и Гусев уходят из "theБабель" из-за прекращения финансирования издания

Шеф-редактор и сооснователь издания "theБабель" Катерина Коберник рассказала, что ей неизвестно, будет ли проект продолжать работу после ухода ее и главного редактор Глеба Гусева.

Сооснователи интернет-издания "theБабель" шеф-редактор Катерина Коберник и главный редактор Глеб Гусев с 1 января покидают проект из-за прекращения финансирования. Об этом Коберник сообщила в Facebook 27 декабря.

"С нового года нынешнего "theБабель" больше не будет. Мы были онлайн год и почти четыре месяца. Еще почти год готовили запуск. Сразу отвечу на вопрос: “Почему?” – финансирование проекта прекратили. Почему – не знаю. Будет ли на этом домене и дальше выходить контент с новой командой – не знаю. Это решат оставшиеся акционеры. Меня и Глеба в их числе не будет", – написала она.

При этом Коберник подчеркнула, что один из инвесторов издания, бизнесмен Игорь Коломойский, которого представляло доверенное лицо Ярослав Пахольчук, "не вмешивался, ничего никогда не просил и не говорил о "theБабель", сейчас не говорит".

"Мы еще выдадим уже готовые неполитические итоги года, возможно, большой текст об очень видном товарище во власти и сделаем заметку с честными ответами на вопросы, которые нам чаще всего задавали, – будет забавно. Это все. Спасибо, что читали", – написала она.

В комментарии "Детектор медиа" Коберник сказала, что ей неизвестно, будет ли продолжать работу издание.

"Будут закрывать проект или нет – решат акционеры, которые остаются. Это не буду ни я, ни Глеб Гусев. Это будет Ярослав Пахольчук. Мне стало известно, что финансирование прекратилось месяца два назад", – сказала она.

Коберник добавила, что вместе с ней и Гусевым уходит часть команды. Новых проектов шеф-редактор "theБабель" пока не планирует.

Издание "theБабель" начало работу в сентябре 2018 года. Коберник сообщала, что одним из акционеров является Коломойский, его доля составляет 25%.