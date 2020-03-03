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Издание "Бабель" возобновляет выход после смены акционеров, приставку the из названия убрали

Акционерами издания "Бабель" стали собственники компании West Auto Hub Сергей Мостенец и Дмитрий Мельник, они выкупили долю Ярослава Пахольчука, который представлял интересы предпринимателя Игоря Коломойского. Шеф-редактор "Бабеля" Катерина Коберник продолжит работу в проекте.

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Коберник сообщила об изменениях в составе акционеров издания "Бабель"
Коберник сообщила об изменениях в составе акционеров издания "Бабель"
Фото: Катерина Коберник / Facebook

Интернет-издание "Бабель" возобновляет выход после двухмесячного перерыва, при этом из названия исчезла приставка the. Об этом 3 марта написала в Facebook шеф-редактор и сооснователь издания Катерина Коберник.

"Мы возвращаемся. "Бабель" возвращается. В последнем посте о "Бабеле" я говорила, что его судьбу решат оставшиеся акционеры, в числе которых нас с [главным редактором и сооснователем] Глебом Гусевым не будет. За два месяца многое изменилось…" – сообщила Коберник.

Новыми акционерами издания стали собственники компании West Auto Hub Сергей Мостенец и Дмитрий Мельник, они выкупили долю Ярослава Пахольчука, который представлял интересы предпринимателя Игоря Коломойского. У Коберник и Гусева осталось по 25% акций.

"Мы теперь просто "Бабель". С самого начала мы с Глебом были против the. Я согласилась, потому что мне казалось, что "theБабель" – отличная самоирония. Ну какой, к черту, Бабель – the? Бабель дворовой, лихой, а the – это для New York Times. Но ирония не считалась. Многие подумали, что мы всерьез. А потом появилось еще пару the… в СМИ, и я решила, что пора. Но осенью было не до того", – рассказала шеф-редактор.

По ее словам, новым главредом проекта станет Евгений Спирин, а Гусев займется другими "важными направлениями".

https://www.facebook.com/k.kobernik/posts/10222943177678917

Гусев в своем Facebook подтвердил возвращение издания на рынок.

"Я тоже возвращаюсь. Возвращаемся, чтобы и дальше всех бесить. Будем писать про левых и правых, прокуроров и судей, артистов и активистов. Все, кто нас ненавидел, возрадуйтесь", – написал он.

https://www.facebook.com/gleb.i.gusev/posts/10206932787154028

Издание "theБабель" начало работу в сентябре 2018 года. Коберник сообщала, что одним из акционеров является Коломойский, его доля составляла 25%.

27 декабря 2019 года Коберник заявила, что с 1 января она и Гусев покидают проект из-за прекращения финансирования. С 8 января сайт "theБабель" не обновлялся.

Теги: Игорь Коломойский, Катерина Коберник, Бабель
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