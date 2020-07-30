"Связано с рядом инсинуаций, интриг и грязных технологий". Глава Киевского облсовета Стариченко заявил, что подал в отставку

Председатель Киевского областного совета Николай Стариченко заявил, что в Киевском облсовете сформировалась депутатская группа "За демократические инициативы президента Украины Владимира Зеленского", в состав которой вошел и он.

Стариченко: Я не намерен продолжать политическую деятельность и не буду участвовать в местных выборах Фото: Микола Стариченко / Facebook

Председатель Киевского областного совета Николай Стариченко подал в отставку. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба облсовета.

"Решил сложить полномочия председателя и депутата Киевского областного совета. Это связано с рядом инсинуаций, интриг и грязных технологий, которые набирают обороты в период предвыборной кампании и в которых участвовать никогда не буду", – говорится в заявлении.

Стариченко сообщил, что в областном совете сформировалась депутатская группа "За демократические инициативы президента Украины Владимира Зеленского", в состав которой вошел и он.

"Подчеркиваю, что создание такой группы не означает мой переход или депутатского корпуса в ряды политической партии "Слуга народа", – отметил он.

Глава облсовета рассказал, что он был одним из руководителей Радикальной партии Олега Ляшко, и сообщил, что партия будет участвовать в избирательной гонке.

"Я не намерен продолжать политическую деятельность и не буду участвовать в местных выборах. Однако остаюсь в Киевской области и в дальнейшем буду работать на развитие нашего края", – подчеркнул председатель облсовета.

Ляшко на своей странице в Facebook прокомментировал решение Стариченко.

"Эти "проститутки" так мечтают удержаться в депутатских креслах, что, предавая партию, окончательно потеряли совесть и элементарное приличие", – заявил он.

Выборы в местные органы власти в Украине назначены на 25 октября.

Одновременно с местными выборами должны состояться довыборы в парламент в округе №208 в Черниговской области. Здесь в 2019 году народным депутатом был избран Валерий Давыденко, который погиб 23 мая.

Местные выборы обойдутся госбюджету в 2,25 млрд грн.