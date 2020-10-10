В программном обеспечении налоговой была заложена ошибка, исправление которой принесло Украине 22 млрд грн – СБУ

Служба безопасности Украины выявила и устранила ошибку в алгоритме работы электронно-вычислительной системы Государственной налоговой службы. Устранение ошибки привело к ликвидации коррупционной схемы. Об этом заявил начальник управления кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

Цифровизация – единственный действенный путь для преодоления коррупции в Украине. Об этом 9 октября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" заявил начальник управления кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк.

По его информации, весной СБУ провела операцию для прекращения масштабной коррупционной схемы.

"По инициативе СБУ совместно с налоговой службой и Министерством цифровой трансформации был приведен в нормальный вид алгоритм работы электронно-вычислительной системы Государственной налоговой службы. В него была специально заложена неточность – математическая и логическая ошибка в функционировании системы, которая мониторит все экономические операции в стране, она видит, если операция рискованная, то блокирует ее", – отметил Витюк.

По его словам, из-за ошибки в системе программа воспринимала противоправную операцию как такую, которую совершает крупный плательщик налогов. Программа не блокировала эту операцию.

"Мы это выявили, и после изменений, которые произошли в налоговой службе, нам дали доступ, нам дали возможность быстро исправить этот алгоритм, что привело к тому, что с мая дополнительно поступило в госбюджет 22 млрд грн. Это такая победа – это 22 млрд на медицину, на социальные проекты", – подчеркнул начальник управления кибербезопасности.