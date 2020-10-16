Парасюк: Опрос от Зеленского – активизация избирателей, которые реагируют на хайповые заявления

Бывший внефракционный нардеп, участник Революции достоинства Владимир Парасюк считает, что окружение президента Украины Владимира Зеленского придумало всенародный опрос для того, чтобы не дать президенту шанса увидеть настоящую реальность после выборов.

Парасюк: Украинское общество очень быстро развивается и не ведется на такую пустую фигню Фото: Володимир Парасюк / Facebook

Бывший внефракционный нардеп, участник Революции достоинства Владимир Парасюк заявил, что есть два варианта реакции на всеукраинский опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Парасюк написал 16 октября в Facebоok.

"Или проигнорировать, или нет. Лично я выберу третий: вызову полицию, потому что считаю, что это запрещенная агитация в день выборов", – отмечено в посте.

По мнению Парасюка, у Зеленского есть шанс увидеть настоящую реальность после выборов, но его окружение делает все, чтобы она не была такой жесткой.

"Поэтому и придумали опрос, который является ничем иным, как банальной политтехнологией для увеличения рейтинга. Или в этом есть "зрада"? Не знаю, но нарушение закона и моральных принципов свободного волеизъявления точно есть. Их опрос – это активизация тех избирателей, которые не очень интересуются политикой, но хорошо реагируют на громкие и хайповые заявления", – считает бывший нардеп.

Парасюк заявил, что такая технология не сработает.

"Потому что украинское общество очень быстро развивается и не ведется на такую пустую фигню", – подчеркнул он.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов". Он не уточнил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос, вопросы озвучивали постепенно.

Первые два вопроса Зеленский озвучил 14–15 октября, еще три – 16 октября.

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что в ближайшее время в Украине официально представят общественную организацию, которая будет заниматься всеукраинским опросом вместе с социологами. Она подчеркнула, что финансировать опрос будут меценаты за счет средств "украинского происхождения".