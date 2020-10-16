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ПОЛИТИКА

Офис президента Украины разъяснил инициативу легализации каннабиса в медицинских целях

По предварительным подсчетам, не менее 2 млн украинцев нуждаются в медицинских препаратах, содержащих марихуану, заявили в Офисе президента.

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В Офисе президента подчеркнули, что речь идет только о препаратах медицинского характера
В Офисе президента подчеркнули, что речь идет только о препаратах медицинского характера
Фото: depositphotos.com

В Офисе президента Украины, комментируя инициативу легализации каннабиса, заявили, что применение медицинской марихуаны в государствах, которые это уже разрешили, демонстрирует ее эффективность при депрессиях и посттравматическом стрессовом расстройстве. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сегодня глава государства Владимир Зеленский озвучил последние три вопроса инициированного им опроса, среди которых был следующий: "Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса – для уменьшения боли у тяжелобольных?"

"В течение 2010-х годов во многих цивилизованных странах была существенно пересмотрена государственная политика относительно каннабиса, в частности его медицинской формы. В результате на сегодняшний день медицинские препараты на основе каннабиса доступны в таких странах, как Канада или Австралия, Соединенные Штаты или Польша, Новая Зеландия или Литва. Украинцы на территории этих и десятка других государств уже сейчас могут воспользоваться принципом "каннабис – это лекарство", но на территории нашей страны это абсолютно нелегально. Однако общественная дискуссия относительно каннабиса происходит и в Украине. И это справедливо. Мир меняется, и нам нужно своевременно делать выводы и вносить изменения в наш социальный договор", – говорится в сообщении.

В Офисе президента отметили, что ранее уже были попытки зарегистрировать в Верховной Раде законопроекты, которые позволили бы внедрить в Украине практику использования медицинских препаратов на основе каннабиса. Однако они оказались безуспешными.

"Аргументы сторонников этой идеи известны: конопля без наркотического эффекта может использоваться как эффективное и легкое обезболивающее. Что особенно важно для людей с онкологическими заболеваниями, которые, пока каннабис остается нелегальным, вынуждены спасаться с помощью гораздо более тяжелых и опасных по последствиям для организма препаратов. Также применение медицинской марихуаны в государствах, которые это уже разрешили, демонстрирует ее эффективность при депрессиях, посттравматическом стрессовом расстройстве, что является важным для военнослужащих, которые возвращаются домой с войны", – подчеркнули в ОП.

В Офисе президента заявили, что, по предварительным подсчетам, не менее 2 млн украинцев нуждаются в медицинских препаратах, содержащих марихуану.

"Аргументы оппонентов этой идеи также известны. Они отмечают, что под видом медицинских препаратов могут распространяться и наркотические вещества. Но эффективным является то государство, которое нивелирует риски и применяет с пользой для народа все существующие возможности… Подчеркиваем: речь идет только о препаратах медицинского характера, которые необходимы людям, переживающим тяжелые системные боли, крайне тревожные и депрессивные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство, в том числе после фронта", – резюмировали в ОП.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов". Он не уточнил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос, вопросы озвучивали постепенно.

Первые два вопроса Зеленский озвучил 14–15 октября.

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что в ближайшее время в Украине официально представят общественную организацию, которая будет заниматься всеукраинским опросом вместе с социологами. Она подчеркнула, что финансировать опрос будут меценаты за счет средств "украинского происхождения".

Теги: Украина, медицина, марихуана, лекарства, депрессия, конопля, Владимир Зеленский, онкология
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