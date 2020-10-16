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42% украинцев положительно воспринимают всенародный опрос от Зеленского во время выборов – социсследование

Самый высокий уровень поддержки всенародного опроса, который предложил провести одновременно с местными выборами президент Украины Владимир Зеленский, Социологическая группа "Рейтинг" зафиксировала на юге страны и на Донбассе.

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Идею всенародного опроса в день выборов Зеленский озвучил 13 октября
Идею всенародного опроса в день выборов Зеленский озвучил 13 октября
Фото: president.gov.ua

К инициативе президента Украины Владимира Зеленского провести всенародный опрос одновременно с местными выборами 25 октября положительно относятся 42% граждан.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 14–16 октября.

Противоположную току зрения выразили 22% опрошенных. Нейтрально к этому отнеслись 33% респондентов. Остальные 3% выбрали вариант "тяжело ответить".

Наибольшая доля положительно отнесшихся к инициативе Зеленского живет на юге Украины (46%) и на Донбассе (45%), наименьшая – в Киеве (36%).

В "Рейтинге" рассказали, что об объявлении Зеленским всенародного опроса в день выборов знают 60% опрошенных.

"Относительно высокий уровень осведомленности о президентской инициативе – среди жителей городов и старшего населения", – отметили в социологической службе.

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Социологическое исследование проводилось 14–16 октября методом телефонного интервью. Было опрошено 5 тыс. жителей Украины в возрасте 18 лет и старше, проживающих на не оккупированных территориях страны. Статистическая погрешность выборки не превышает 1,4%.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов". Он не уточнил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос, вопросы озвучивали постепенно.

Первые два вопроса Зеленский озвучил 14–15 октября, еще три – 16 октября.

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что в ближайшее время в Украине официально представят общественную организацию, которая будет заниматься всеукраинским опросом вместе с социологами. Она подчеркнула, что финансировать опрос будут меценаты за счет средств "украинского происхождения".

Теги: выборы, соцопрос, исследование, Владимир Зеленский, местные выборы, президент
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