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ПОЛИТИКА

"Думаю, мы будем приятно удивлены". Стефанчук уверяет, что финансирование всеукраинского опроса будет законным

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук допустил, что президент Владимир Зеленский может сам оплатить расходы на проведение всеукраинского опроса.

Стефанчук сказал, что опрос не будут финансировать из госбюджета
Стефанчук сказал, что опрос не будут финансировать из госбюджета
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук в эфире канала "1+1" 15 октября заявил, что украинцы могут быть "удивлены" источником финансирования опроса, инициированного главой государства Владимиром Зеленским.

В студии называли разные источники финансирования: государственное, частное, средства политических партий, донорские средства и другие.

"Это будет не из госбюджета... Кто это будет финансировать – вы далеко не все способы перечислили. Я думаю, что все мы будем приятно удивлены, потому что и способ проведения, и способ финансирования будут подностью соответствовать закону", – сказал Стефанчук.

На вопрос, означает ли это, что опрос профинансирует Зеленский, вице-спикер ответил: "Это возможный вариант".

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов". Он не уточнил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос.

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

Позже стало известно, что в опрос будут включены следующие вопросы:

  • Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?
  • Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?
  • Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
  • Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелобольных?
  • Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что в ближайшее время в Украине официально представят общественную организацию, которая будет заниматься всеукраинским опросом вместе с социологами. Она подчеркнула, что финансировать опрос будут меценаты за счет средств "украинского происхождения".

Теги: Владимир Зеленский, местные выборы, Слуга народа, Руслан Стефанчук
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