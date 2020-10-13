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Климкин об опросе Зеленского: Надеюсь, не будет вопросов о войне с РФ и оккупированных территориях

Экс-глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что всеукраинский опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, отрицает идею демократии.

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По мнению Климкина, в России надеются на дестабилизацию в Украине после местных выборов
По мнению Климкина, в России надеются на дестабилизацию в Украине после местных выборов
Фото: EPA

В демократическом обществе выбор вопросов для общенационального опроса и их формулировки должны обсуждаться в соответствии с прозрачными процедурами. Об этом написал 13 октября в Facebook бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Не знаю, кто посоветовал [президенту Украины] Владимиру Зеленскому идею проведения опроса в день местных выборов, но это отрицание самой идеи демократии. И дело вовсе не в юридических аспектах Понятно, что опрос возможен только за пределами избирательных участков. И не в том, кто заплатит за этот банкет. Очевидно, что это не может быть государственное финансирование", – отметил Климкин.

По его мнению, вопросы, которые будут заданы украинцам, должны обсуждаться публично.

"Вопросов, которые не требуют дискуссии и не разъединяют, просто не бывает. Надеюсь, что среди предложенных вопросов точно не будет ничего о войне с РФ и оккупированных территориях, о языке и т.д. Иначе в Кремле все будут прыгать от счастья", – считает экс-министр.

По словам Климкина, в России не только надеются на дестабилизацию в Украине после местных выборов, но и будут активно ее подталкивать.

"Идея спросить людей о том, что и как они думают, имеет смысл. Просто делать это нужно прозрачно, предсказуемо и в соответствии со всем понятными демократическими процедурами, особенно в стране, которая воюет", – подчеркнул Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1286406195040067

Зеленский заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов", он не сообщил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос. В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. В Офисе президента отметили, что опрос не будет иметь юридических последствий. Исследование засвидетельствует общественное мнение, не откорректированное "ангажированными "экспертами", заявили в ОПУ: "Государство ставит прямые вопросы обществу и получает прямые ответы без посредников".

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Россия, Украина, соцопрос, Павел Климкин, Владимир Зеленский, местные выборы
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