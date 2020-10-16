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ПОЛИТИКА

Офис президента Украины разъяснил инициативу сокращения числа народных депутатов до 300

Уменьшение количества народных депутатов может положительно сказаться на качестве представительства интересов избирателей в украинском парламенте, считают в Офисе президента.

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В Офисе президента заявили, что "300 народных избранников абсолютно оправданное количество депутатов"
В Офисе президента заявили, что "300 народных избранников – абсолютно оправданное количество депутатов"
Фото: depositphotos.com

Инициативу сокращения числа народных депутатов до 300 в Офисе президента связывают с реформой децентрализации в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сегодня глава государства Владимир Зеленский озвучил последние три вопроса инициированного им опроса, среди которых был следующий: "Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?"

"Вчерашние традиционные системы управления далеко не всегда способны адекватно ответить на новые вызовы и кризисы. Поэтому еще в августе 2019 года президент Владимир Зеленский во исполнение своей предвыборной программы инициировал законопроект о внесении изменений в Конституцию, которым, в частности, предлагается уменьшить количество народных депутатов до 300. Этот законопроект уже был предварительно одобрен Верховной Радой и проанализирован Конституционным Судом, который пришел к выводу о том, что инициатива главы государства отвечает требованиям Основного закона", – отметили в ОП.

В Офисе президента подчеркнули, что парламентская фракция "Слуги народа" не сможет обеспечить 300 голосов за внесение соответствующих изменений в Конституцию.

"Именно поэтому президент предложил народу сказать свое слово и окончательно убедить политиков, что не стоит цепляться за большее количество мандатов в Верховной Раде. Количество точно не равно качеству", – говорится в сообщении.

В ОП подчеркнули, что в Украине произошла реформа децентрализации, поэтому в регионы страны "были переданы как большие полномочия, так и существенно большие финансовые возможности для их реализации".

"Соответственно, после изменения баланса между центральной и местной властью возникла потребность и в большей концентрации профессионализма на уровне национального парламента. Привычное для нас количество народных депутатов Украины слишком велико и порождает соблазн для многочисленных игроков с объемным лоббистским ресурсом дарить места в списках своих партий как вознаграждение за многолетнее попутничество. Считаем, что депутатский мандат не может быть вознаграждением. Уменьшение количества народных избранников может положительно сказаться на качестве представительства интересов избирателей", – отметили в ОП.

В Офисе президента считают, что с уменьшением числа мест в парламенте возрастет конкуренция за депутатский мандат, что в свою очередь повысит уровень профессионализма в Верховной Раде.

"300 народных избранников – абсолютно оправданное количество депутатов с учетом нового административно-территориального устройства страны", – резюмировали в ОП.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов". Он не уточнил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос, вопросы озвучивали постепенно.

Первые два вопроса Зеленский озвучил 14–15 октября.

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что в ближайшее время в Украине официально представят общественную организацию, которая будет заниматься всеукраинским опросом вместе с социологами. Она подчеркнула, что финансировать опрос будут меценаты за счет средств "украинского происхождения".

Теги: Верховная Рада, Украина, депутаты, реформы, децентрализация, Владимир Зеленский, мандат, власть, Слуга народа, Офис президента Украины
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