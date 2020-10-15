Зеленский подписал указ о передаче земель сельхозназначения территориальным общинам

Президент Украины Владимир Зеленский 15 октября подписал указ №449/2020 "О некоторых мерах по ускорению реформ в сфере земельных отношений". Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Документ предусматривает передачу земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность, отметили в Офисе президента.
"Ключевой момент, без которого децентрализация в Украине не может быть завершена, – это передача земель непосредственно общинам. Сегодня этот важный шаг будет сделан", – сказал глава государства.
26 октября все новосозданные объединенные территориальные общины получат более 2 млн га земли в свою собственность и смогут использовать средства от их использования для своего развития. Глава Госгеокадастра Роман Лещенко сказал, что после этого в собственности государства останется около 750 тыс. га земли (земли Национальной академии наук, Минобороны, Пенитенциарной службы и других ведомств), которые инвентаризуются и получают номера для предотвращения передачи в частную собственность.
Президент подчеркнул, что закон о рынке земли запрещает продажу земель, которые находятся в коммунальной собственности.
С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
В ночь на 31 марта 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения". 28 апреля Зеленский подписал закон об открытии рынка земли.
Согласно закону, рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме. Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.