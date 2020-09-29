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КСУ отложил рассмотрение представления о рынке земли из-за неявки представителя президента

Представитель президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский прислал ходатайство с просьбой отложить заседание по рассмотрению объединенного представления 48 и 53 народных депутатов о соответствии Конституции закона о рынке земли, суд удовлетворил его просьбу.

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Дата следующего заседания КСУ по рассмотрению закона о рынке земли пока не определена
Дата следующего заседания КСУ по рассмотрению закона о рынке земли пока не определена
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Конституционный Суд Украины 29 сентября отложил заседание по рассмотрению объединенного представления 48 и 53 народных депутатов о соответствии Конституции закона о рынке земли, сообщает Общественное

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский не явился в суд и прислал ходатайство с просьбой отложить заседание, так как он не может на нем присутствовать, судья удовлетворил ходатайство. 

Дата следующего заседания пока неизвестна. 

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

В ночь на 31 марта 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Согласно закону, рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме.

За законопроект во втором чтении отдали свои голоса 259 народных депутатов при минимально необходимых 226. "За" проголосовали 206 депутатов из фракции "Слуга народа", 23 – из "Европейской солидарности", 13 – из "Голоса", 12 – из группы "Довіра", а также пять внефракционных. Не голосовали "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и группа "За майбутнє". 

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об открытии рынка земли.

4 мая в КСУ поступило представление 48 нардепов с просьбой проверить конституционность закона. 14 мая аналогичное представление подали 53 нардепа. Суд объединил их в одно производство. 

Теги: конституция, Конституционный Суд, КСУ, продажа земли, суд, Федор Вениславский, рынок земли
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