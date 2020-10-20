Отношение украинцев к опросу от Зеленского разделилось примерно поровну – опрос

44% украинцев, опрошенных Киевским международным институтом социологии, считает инициированный президентом Владимиром Зеленским опрос искренним желанием услышать мнение людей, а 44,1% рассматривают его как политическую технологию.

44,1% украинцев считают политической технологией для достижения своих целей опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским параллельно с местными выборами.

Об этом свидетельствуют опубликованные 20 октября результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Еще 44% выбрали вариант ответа: "Искреннее намерение президента и власти услышать мнение большинства людей".

Еще 11,2% респондентов затруднились с ответом, остальные 0,7% отказались отвечать на этот вопрос.

Примерно такую же пропорцию в оценке опроса от Зеленского КМИС зафиксировал и в региональном разрезе.

Инфографика: kiis.com.ua

Социологическое исследование проводилось с 17-го по 19 сентября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошено 505 человек. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,5%.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов".

14-го и 15 октября он озвучил первые два вопроса:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?

Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

16 октября глава государства обнародовал три оставшихся вопроса:

Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?

Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.