Паниотто об опросе, анонсированном президентом: Это очень плохой способ влияния на явку избирателей

Директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в комментарии изданию "ГОРДОН" отметил, что у желания президента Владимира Зеленского провести опрос граждан может быть много причин.

"От реализации своих обещаний до повышения популярности или желания провести какой-то закон и опираться при этом на волеизъявление народа. По крайней мере все референдумы в Украине до сих пор проводились, чтобы протащить что-то, минуя парламент, и легитимизировать ту или иную точку зрения. Не исключаю, что Зеленский искренне хочет узнать мнение народа", – отметил Паниотто.

По его мнению, в то же время проведение опроса может ухудшить явку на местных выборах.

"Сам факт, что нужно не просто идти голосовать, а еще и участвовать в опросе, что это точно займет больше времени, скорее, может иметь негативное влияние на явку. Поэтому я не думаю, что опрос в день выборов можно использовать как стимул для избирателей. Конечно, многое зависит от самих вопросов. Разве что они будут настолько возмутительны, что противники Зеленского захотят непременно прийти и проголосовать или высказать свое мнение. Но в принципе, как влияние на явку это очень плохой способ", – сказал социолог.

Он считает, что опрос не может существенно повлиять на рейтинг главы государства.

"Может ли опрос улучшить личный рейтинг Зеленского? Наверное, как реализация предвыборного обещания это может иметь какой-то смысл. Однако надо учитывать, что электоральный рейтинг Зеленского только повышался, хотя уровень доверия при этом сильно падал. Поясню, что следует отличать уровень доверия как абсолютной оценки от соотносительной оценки или электорального рейтинга. Электоральный рейтинг – это когда потенциальные избиратели выбирают из нескольких людей. Скажем, в мае мы видели, что доверие к президенту упало на 30 процентных пунктов, при этом электоральный рейтинг Зеленского вырос с 30 пунктов (которые у него были в первом туре выборов) до 37. И только в последнее время он практически сравнялся с рейтингом, который был на выборах, и составляет примерно 31%", – рассказал Паниотто.

Социолог полагает, что пропрезидентская партия "Слуга народа" не сможет на местных выборах показать такой же результат, как на парламентских.

"Во-первых потому, что в отличие от самого Зеленского, у партии упал не только уровень доверия, но и электоральный рейтинг. Во-вторых, на местных выборах определенную роль играют местные политики. Люди в целом толерантно относятся даже к подозреваемым в воровстве и коррупции местным деятелям. И во многих городах, районах (например, в Одессе, Харькове и других) выборы получаются безальтернативными, потому что избиратель будет поддерживать местные элиты", – пояснил Паниотто.

13 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов", он не сообщил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос.

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса.

В Офисе президента уточнили, что опрос не будет иметь юридических последствий и даст возможность каждому гражданину высказаться о том, что действительно важно. В ОПУ подчеркнули, что "содержание политики в государстве должен определять народ, а не только те, кто имеет достаточно медийного влияния и денег, чтобы манипулировать в своих личных интересах впечатлением об общественном мнении".

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.